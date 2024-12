A cura della Redazione

Nel fine settimana appena trascorso, si sono svolti i congressi di una ventina di circoli della Federazione Metropolitana di Napoli del Partito Democratico, coinvolgendo oltre 1.500 iscritti chiamati a eleggere i nuovi segretari e a rinnovare i direttivi. Tra i circoli più rappresentativi che hanno completato le operazioni di voto figurano Pozzuoli, Pomigliano d’Arco, Torre Annunziata, Torre del Greco e Arzano



“Buon lavoro ai neo segretari di circolo - ha commentato Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD Napoli -, che avranno il compito di guidare i direttivi eletti e dare nuovo impulso all’attività politica sui territori. Sono stati due giorni intensi e carichi di entusiasmo, che testimoniano la vitalità della nostra comunità politica. La forte affluenza dimostra quanto siano sentiti questi momenti di confronto, non solo come espressione di democrazia interna, ma anche come occasione per rilanciare la presenza del partito nelle realtà locali” -

Anche Vito Lombardi, responsabile dell’organizzazione dei congressi, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “È stato un lavoro di squadra che ha permesso di portare a termine tutte le operazioni senza intoppi. Un ringraziamento va a tutti i militanti che, con il loro impegno, hanno reso possibile questa giornata di partecipazione e confronto”.