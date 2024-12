A cura della Redazione

Compie 20 anni il movimento Orgoglio e Dignità Torrese, fondato nel 2004 e sempre presente nel consiglio comunale di Torre Annunziata con la prima elezione nel 2005 con il dottore Aldo Tolino, poi con Raffaele Izzo e, attualmente, con la dottoressa Anastasia Quaranta.

“Venti anni caratterizzati da una presenza qualificata e sempre attenta ai problemi della città e dei cittadini - si legge nel comunicato diramato dal Comitato Direttivo del movimento -. All’opposizione siamo sempre stati critici, propositivi e costruttivi su tutto quello che andava in direzione di una città migliore. Durante il periodo, seppur breve, che ci ha visti al governo della città abbiamo promosso iniziative e realizzati progetti per lo sviluppo socio-culturale della città, valorizzando il nostro immenso patrimonio storico-archeologico e migliorando la qualità della vita dei nostri concittadini.

Benché emarginati dai partiti locali, che da quasi trenta anni hanno sistematicamente anteposto interessi privati a quelli della collettività, non ultimo le vicende giudiziarie che hanno portato allo scioglimento anticipato del consiglio comunale, abbiamo da sempre assunto un atteggiamento di responsabilità nei confronti dei nostri elettori, che hanno premiato la nostra azione amministrativa garantendo una presenza costante del movimento in consiglio comunale.

Ancora una volta saremo all’opposizione del governo cittadino, ma rimarremo attenti, vigili e, se necessario, critici su ogni atto amministrativo, cosi come abbiamo sempre fatto da venti anni a questa parte.

Cogliamo l’occasione, in prossimità delle festività natalizie - conclude il comunicato -, per augurare alla città tutta un sereno Natale e buone feste, con la speranza che il 2025 porti veramente ad un “cambio di passo”, slogan tanto caro al sindaco Corrado Cuccurullo in campagna elettorale.