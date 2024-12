A cura della Redazione

«In merito alla convocazione del consiglio comunale, previsto per il giorno 27 dicembre, il Consiglio Direttivo di Orgoglio e Dignità, congiuntamente alla consigliera comunale Anastasia Quaranta, ha deciso di non parteciparvi in quanto non è stato possibile - e non per nostra volontà -, un’idonea visione e approfondimento dei punti posti all’ordine del giorno».

In una nota la decisione del Movimento politico di Torre Annunziata. «Vorremo, in nome della democrazia partecipata - continua la nota -, dare una maggiore contributo e partecipazione nell’interesse supremo della città. Una partecipazione solo formale, per spirito di presenza, svilirebbe la nostra azione politica amministrativa».

Poi la stoccata finale: «Ad oggi certamente il tanto sbandierato slogan elettorale “cambio di passo” ancora non lo si vede. Questa nostra azione ha come unico scopo quello di evitare un rilassamento politico amministrativo, e dai nostri elettori e dai cittadini tutti ci giunge un unico messaggio che “sono cambiati i musicisti, ma la musica è sempre la stessa”».