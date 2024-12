A cura della Redazione

Ieri mattina, presso Palazzo Criscuolo di Torre Annunziata, si è svolta l’ultima seduta di consiglio comunale del 2024.

Nell’ambito degli interventi, ha preso la parola il consigliere del M5Stelle Salvatore Monaco che ha posto il tema della sicurezza in città, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti in cui ignoti, dopo essere entrati in casa furtivamente, incuranti della presenza di persone al loro interno, hanno portato via denaro e preziosi.

“Negli ultimi mesi - ha affermato Monaco -, la nostra città ha vissuto una preoccupante serie di furti, soprattutto notturni, che hanno messo a dura prova i nostri commercianti, in particolare su corso Umberto e corso Vittorio Emanuele.

La situazione purtroppo non si è fermata qui. Durante le recenti festività natalizie, si sono verificati nuovi e gravi episodi: furti in appartamenti, come quelli in via Prota, dove i ladri si sono arrampicati tra i balconi per entrare nelle abitazioni, e in Rampa Nunziante, dove i proprietari sono stati presi in ostaggio, creando una condizione di pericolo assoluto. È una situazione inaccettabile, che richiede una risposta immediata e concreta.

Come Movimento 5 Stelle territoriale, insieme ai commercianti e ai cittadini - continua il consigliere -, abbiamo avviato già da un mese una raccolta firme per chiedere un intervento deciso e tempestivo delle Istituzioni. Abbiamo incontrato anche il sindaco Corrado Cuccurullo che ha condiviso l’iniziativa e si è reso subito disponibile per sensibilizzare le altre Istituzioni. La raccolta firme sta raccogliendo una grande adesione da parte dei cittadini, e presto la documentazione sarà consegnata al sindaco, come segno di una richiesta forte e condivisa dalla nostra comunità: chiediamo maggiore protezione, più controlli è soprattutto, azioni concrete per garantire la sicurezza del nostro territorio”.

Poi Monaco si rivolge al presidente del consiglio Davide Alfieri, invitandolo a convocare presto una riunione urgente con tutti i capigruppo, di maggioranza e di minoranza, per discutere sulla questione sicurezza in città.

“La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino - conclude il consigliere -, e come Istituzione non possiamo permetterci di abbassare la guardia”.