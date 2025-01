A cura della Redazione

Prima riunione del Comitato Direttivo del Circolo Pd “Raffaele Di Sarno” di Torre Annunziata. Affollata la sede di corso Vittorio Emanuele III, con 22 componenti presenti su 24, oltre a diversi iscritti.

Eletto presidente del Direttivo Giampiero Nitrato Izzo, unico candidato alla presidenza, con 13 voti favorevoli e 10 astenuti. Per Nitrato Izzo è una conferma visto che ricopriva lo stesso ruolo anche nel precedente Direttivo. Eletto tesoriere il capogruppo in consiglio comunale Fabio Giorgio.

Sul terzo punto all’ordine del giorno, l’approvazione del regolamento del Circolo, la minoranza ha presentato una istanza in cui chiedeva un rinvio della discussione per approfondire l’argomento, considerato che aveva avuto appena tre giorni di tempo per visionare il documento.

Il segretario Ciro Passeggia ha risposto che, pur essendo la richiesta legittima, c’era la necessità di approvare il regolamento per non bloccare la funzionalità degli organismi interni, e che successivamente, una volta approvato il regolamento, si sarebbe proceduto alla nomina di un’apposita Commissione per apportare eventuali modifiche o miglioramenti allo stesso.

Alla fine la proposta della minoranza è stata messa ai voti, respinta con 13 voti contrari e 10 a favore. Questo verdetto ha avuto come epilogo l’abbandono della riunione da parte dei componenti della minoranza e l’approvazione del regolamento con i soli voti della maggioranza.

Alla fine il segretario Passeggia ha dato comunicazione dei sette componenti della segreteria, disponibile a farne partecipe anche i membri della minoranza, laddove si raggiunga uno spirito unitario all’interno del partito.

I sette componenti della segreteria sono: Luigi Carillo, Francesco Colletto, Giuliano Di Sarno, Antonio Gagliardi, Pietro Lucibelli, Agostino Popolo e Giosuè Starita.