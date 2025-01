A cura della Redazione

Il Partito Democratico di Torre Annunziata torna in campo dopo circa 8 mesi di “letargo”.

Stasera, giovedì 9 gennaio alle ore 18,30, la prima riunione del Comitato Direttivo uscito dalle urne del Congresso cittadino del 15 dicembre scorso.

Ventiquattro componenti, di cui 13 della lista appoggiata dai consiglieri comunali Fabio Giorgio (capogruppo) e Antonietta Colletto, e 11 che fanno riferimento ai consiglieri Gaetano Ruggiero e Nella Monaco.

All’ordine del giorno l’approvazione del nuovo regolamento del Circolo, l’elezione del presidente del Comitato direttivo e del tesoriere, la nomina della segreteria da parte del neo segretario Ciro Passeggia, che dovrebbe essere composta dai 7 ai 9 componenti.

Una segreteria composta per la maggior parte da esponenti di primo piano del partito, con esperienza politico-amministrativa, come ci ha tenuto a sottolineare lo stesso Passeggia, a cui partecipano di diritto il capogruppo consiliare, il presidente del Comitato direttivo, la coordinatrice delle Donne, il presidente della Commissione per l’attuazione del programma, il segretario dei Giovani Democratici, gli iscritti al Circolo che siano stati eletti in organismi esecutivi (segreterie) di rango provinciale, regionale o nazionale.

Inizia così una nuova fase della vita politica del partito, che avrà quasi sicuramente ripercussioni anche sull’attività politico-amministrativa del Comune.