Il senatore di Torre Annunziata Orfeo Mazzella (M5S) premiato come parlamentare più produttivo d’Italia.

Il premio è stato assegnato dalla Fondazione Cavalieri di San Camillo a metà percorso della legislatura.

Con 15 iniziative legislative, circa 100 atti di sindacato ispettivo, 7 interventi in dichiarazione di voto, 101 sulle attività legislativa e 102 sulle attività non legislativa, il senatore Mazzella mette in evidenza la sua determinazione nell’attività parlamentare.

“Sono onorato di questo significativo premio - afferma Mazzella -, continuerò a lavorare con impegno per i cittadini. La mia priorità rimane tradurre ideali in azioni concrete che migliorino la vita delle persone.

Questo traguardo non è solo personale ma un riconoscimento al valore dell'impegno parlamentare. Sicuramente questo premio - conclude il senatore - rappresenta solo un traguardo intermedio perché tanto ancora c'è da fare per portare avanti le istanze dei cittadini e le battaglie a cui tanto sono affezionato”.