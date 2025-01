A cura della Redazione

Il capogruppo consiliare di “Oplonti Futura”, Lucio D’Avino, rivolge un’interpellanza al sindaco Corrado Cuccurullo e all’intera Giunta per essere informato in merito a cinque tematiche di interesse collettivo.

Per i non addetti ai lavori l’interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti della loro azione. Il Regolamento per il funzionamento de Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con delibera consiliare n. 114 del 7 agosto 2014, all’art. 47 prevede che il sindaco risponde all’interpellanza nella prima seduta utile.

Ma vediamo quali sono gli argomenti oggetto dell’interpellanza da parte del consigliere D’Avino.

Approvazione regolamento comunale sui dehors

Si richiede di conoscere lo stato dell'iter di approvazione del regolamento comunale sui dehors, misura fondamentale per la regolamentazione dell'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali, al fine di tutelare il decoro urbano e garantire una gestione ordinata del territorio. Riattivazione procedura di rilascio autorizzazioni per passi carrabili

Si domanda di fornire aggiornamenti circa la riattivazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni per passi carrabili, un servizio di primaria importanza per i cittadini e gli esercizi che necessitano di garantire accesso privato ai propri immobili. Necessità di ripresa in streaming delle sedute del Consiglio Comunale

Considerando il crescente bisogno di trasparenza e partecipazione della cittadinanza alle attività istituzionali, si sollecita la ripresa della trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale, affinché tutti i cittadini possano accedere ai lavori consiliari, conoscere i temi trattati e verificare l’operato dei rappresentanti eletti. Aggiornamento sull'operato della società partecipata "Primavera"

A seguito di una recente e preoccupante relazione sullo stato patrimoniale della società partecipata "Primavera", si richiede un resoconto dettagliato sulle azioni intraprese o programmate dall'Amministrazione comunale per affrontare le criticità emerse e per garantire la continuità e l'efficienza dei servizi erogati. Condizione dell'edilizia scolastica e adesione al programma "Scuola Viva"

Si richiede un aggiornamento dettagliato sulla condizione dell'edilizia scolastica nel territorio comunale, con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati o in corso. Inoltre, si chiede di conoscere se il Comune di Torre Annunziata ha aderito o intende aderire al programma "Scuola comma 5)iva", destinato a sostenere attività extracurricolari nelle scuole e a favorire la partecipazione attiva degli studenti.

L'articolo 48 del suddetto regolamento prevede che il consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dal Sindaco o Giunta alla sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.