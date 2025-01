A cura della Redazione

Completato l’organigramma all’interno della segreteria politica del Circolo Pd “Raffaele Di Sarno” di Torre Annunziata.

Il segretario Ciro Passeggia, come aveva ampiamente anticipato nel primo Direttivo del partito, ha provveduto ad integrare la segreteria con la quota rosa. In totale, quindi, sei uomini e sei donne.

Rispetto alla prima formulazione, Agostino Popolo lascia il posto alla figlia Germaine, già consigliere comunale e membro della segreteria provinciale Pd, che insieme a Giovanna Forbito, Anella Monaco (consigliere comunale), Gabriella Pepe, Carmela Sermino e Maria Serpico rappresenteranno la componente femminile all’interno dell’esecutivo. Completano l’organico sei uomini: Luigi Carillo, Franco Colletto, Giuliano Di Sarno, Antonio Gagliardi, Pietro Lucibelli, Giosuè Starita.

«Una segreteria che comprende uomini e donne di grande esperienza politico-amministrativa - afferma il segretario Passeggia -, il che fa ben sperare per la crescita del partito e dei tanti giovani presenti nel Comitato Direttivo dove, è bene ricordarlo, vengono assunte tutte le decisioni. Ora siamo pronti per dare il nostro contributo, in termini di proposte, all’amministrazione comunale attraverso i quattro consiglieri comunali del Partito Democratico».

Va detto, per onore di cronaca, che i rappresentanti della minoranza nella segreteria sono stati nominati “d’ufficio” da Passeggia, visto che Nella Monaco, portavoce della componente uscita sconfitta dal Congresso, non ha fornito i nominativi richiesti dal segretario, prendendo le distanze dal suo invito per una «gestione unitaria e condivisa del partito», non condividendone linea politica e proposte.