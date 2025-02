A cura della Redazione

Si è tenuto nei giorni scorsi a Torre Annunziata il primo incontro ufficiale del movimento politico “Popolari per la Pace”. Nel corso della riunione è stata formalizzata la nascita ed è stato approvato lo Statuto. L’evento ha segnato un passo decisivo nel consolidamento del movimento, che si propone come punto di riferimento per la costruzione di una società più giusta, equa e solidale.

L’incontro ha visto la partecipazione dei principali rappresentanti istituzionali, attivisti e simpatizzanti del movimento, i quali hanno condiviso la visione di un impegno politico incentrato sulla difesa dei diritti umani, della pace e della giustizia sociale. È stato un momento di confronto e di crescita, che ha visto l’adesione entusiasta di numerosi cittadini e realtà locali.

I Popolari per la Pace sono già un attore significativo nella politica della città di Torre Annunziata. Alle scorse elezioni il neonato movimento politico, grazie allo straordinario risultato elettorale, ha eletto due consiglieri comunali e, successivamente, hanno contribuito alla formazione della giunta con un assessore. Questo risultato testimonia il crescente supporto della cittadinanza verso una politica nuova, basata sui valori di inclusività, trasparenza e impegno per il benessere comune.

Nel corso dell’incontro sono stati delineati i prossimi obiettivi del movimento, che puntano a consolidare il radicamento territoriale e a promuovere politiche concrete per la pace, la sostenibilità e la partecipazione attiva dei cittadini. Eletto anche il Coordinamento cittadino che traghetterà il movimento alla formazione definitiva degli organismi dirigenti. Coordinatore Luigi Izzo (nella foto), coadiuvato da Francesco Montella, Alessandra Menzione Giordano, Antonio Veropalumbo, Ermando Piccirillo e Carlo Maresca.

“La nostra missione è chiara: portare un nuovo modo di fare politica al centro del dibattito pubblico e delle azioni amministrative, per costruire una città e un futuro migliori per tutti”, ha dichiarato il portavoce del movimento. “Siamo solo all’inizio, ma siamo determinati a lavorare insieme per il cambiamento, con il supporto di chi crede in un’umanità più equa e solidale.”

Con l’approvazione dello statuto, i Popolari per la Pace sono pronti a lanciarsi in nuove sfide politiche, impegnandosi a rendere Torre Annunziata un esempio di democrazia partecipativa e di impegno civico.