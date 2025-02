A cura della Redazione

“Il Ddl Caivano promosso dal Governo Meloni ha mostrato come una maggiore repressione non porti mai a risultati duraturi sul lungo periodo. Da questa esperienza, cosa possiamo trarre per la nostra Città? Quale alternative abbiamo da proporre?”.

Sono gli interrogativi che si sono posti i Giovani Democratici di Torre Annunziata. A tal proposito hanno organizzato un convegno per il giorno 17 febbraio alle ore 18,00 presso la sede del Circolo PD “Raffaele Di Sarno” di corso Vittorio Emanuele III. Vi parteciperanno Sandro Ruotolo, europarlamentare; Marco Sarracino, deputato; e Paolo Siani, già deputato, e molti altri ospiti.

Nell’ambito della serata, dopo l’intervento degli ospiti, si aprirà il dibattito con quanti vorranno fornire il loro contributo alla discussione.