“Purtroppo la consigliera Anastasia Quaranta ha vissuto all’estero e non sa che il suo Movimento (Orgoglio e Dignità Torrese, ndr) è stato per decenni in consiglio comunale di Torre Annunziata, e se stiamo in queste condizioni c’è anche una sua parte di responsabilità”.

Sono queste le parole pronunciate dal presidente del consiglio Davide Alfieri dopo l’intervento - nell’ultimo consiglio comunale sulla “sicurezza” - della consigliera Quaranta.

Il Direttivo e il gruppo consiliare di Orgogli e Dignità Torrese non ci sta e - attraverso una nota – replica ad Alfieri: “Caro presidente, nell’augurarci che prima di assumere l’importante carica che ricopre sia stato edotto sulle mansioni, ambito, limiti e prerogative dell’importante ruolo super partes che lei riveste, in riferimento al suo intervento in consiglio comunale col quale addebitava ad ‘Orgoglio e Dignità’ di essere complice e responsabile anche in minima parte del grave attuale degrado cittadino, ci teniamo a precisare quanto segue.

Il Movimento è presente in consiglio comunale dal 2005, prima con il dottore Aldo Tolino, poi con il consigliere, agente di Pubblica Sicurezza, Raffaele Izzo, ed infine con la dottoressa Anastasia Quaranta. Il Movimento è sempre stato all’opposizione dei vari governi cittadini, espressione del popolo e non di estemporanee aggregazioni politiche, dando sempre in consiglio e in città costruttiva presenza e chiarissima onestà, sempre a favore dell’interesse della Città e dei Cittadini.

Nei pochi mesi in cui il nostro presidente Aldo Tolino ha rivestito la carica di assessore a ‘Beni Culturali e Immagine’, a costo zero, ha messo in atto iniziative e proposte che ancora oggi a distanza di oltre un decennio i cittadini ne parlano e ricordano con piacere.

Questa nuova Amministrazione con il sindaco Cuccurullo, persona perbene ed ottimo e preparato professionista, depositario della nostra stima e rispetto, nonostante la coreografia che lo circonda, ha iniziato un percorso che non saremmo mai noi a contrastare, sempre aperti ad un leale confronto e mai ad un pregiudiziale contrasto.

Ci permettiamo inoltre di ricordare che il nostro Movimento dal 2005 si è sempre distinto, nel panorama politico locale, promuovendo convegni ed iniziative culturali e politiche atte a risvegliare partecipazione collettiva, coscienza civica e legalità. .

In merito alle dichiarate nostre responsabilità circa il degrado attuale, occorre precisare che lei siede in consiglio comunale da oltre 20 anni, sempre in maggioranza e con funzione di capogruppo e, in questa consiliatura, di presidente del consiglio. Nello spirito di reciproca collaborazione - conlude la nota -, ci auguriamo che questa nostra dovuta riflessione le sia di monito affinché recuperi il vero significato del ruolo rivestito, dando a tutti i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione, rappresentanti del popolo, l’apporto dialettico e costruttivo, base dello spirito di una vera democrazia condivisa e partecipata”.