Il consiglio comunale di Torre Annunziata ha approvato il Bilancio di previsione 2025. Con 16 voti a favore (la maggioranza più il sindaco) e 9 contrari (l’intera minoranza), l’Aula ha licenziato il documento di programmazione economica redatto dall’amministrazione Cuccurullo. Un bilancio sulla falsariga di quello della Commissione Straordinaria, più tecnico e privo di un vero indirizzo politico.

“E’ un risultato importante l’approvazione di questa mattina – afferma il primo cittadino Corrado Cuccurullo –. La giunta, gli uffici e la commissione consiliare hanno fatto un lavoro straordinario in queste ultime settimane per portare in aula il testo”.

Agevolazioni fiscali per la Tari

Tra le misure previste adottate dal consiglio comunale è stata approvata la modifica al regolamento della Tassa sui rifiuti (Tari). Proposto dalla Commissione Finanze, presieduta dalla consigliera Emanuela Cirillo, il regolamento prevede agevolazioni sia per le famiglie con un reddito inferiore ai 15mila euro, sia per i nuclei familiari con invalidità accertate. Per chi invece intende investire in città aprendo un’attività di vicinato in un civico chiuso da almeno due anni, è stata prevista l’esenzione totale il primo anno la riduzione al 50% il secondo anno.

Inaccoglibile (?) l'emendamento della consigliera Quaranta

Restando in tema agevolazioni Tari, la consigliera di “Orgoglio e Dignità Torrese”, Anastasia Quaranta, ha presentato un emendamento al Bilancio che estendeva, invece, a 4 anni l’esenzione della Tari per chi apriva un’attività economica nel centro storico, e 2 anni di esenzione per le altre zone della città. Ebbene il suo emendamento è stato ritenuto “non accoglibile perché altererebbe gli equilibri di bilancio”. Vorremmo che qualcuno ci spiegasse come si fanno a determinare squilibri di bilancio se l’emendamento presentato non avrebbe comportato né impegno di spesa, né minori entrate. L'assenza dell'ex dirigente Ariano si fa sentire...

Approvato il regolamento sui dehors

Il consiglio comunale ha anche approvato, questa volta all’unanimità, il regolamento sui dehors, frutto del lavoro fatto nella Commissione urbanistica, presieduta dalla consigliere Raffaella Celone. “Un traguardo importante per restituire decoro, ordine e vivibilità – afferma il sindaco –. Il regolamento approvato mette la parola fine a un periodo caratterizzato da poca chiarezza rispetto alle procedure per ottenere l’autorizzazione”.

Contributo economico per chi adotta un cane dal canile

Approvato infine, con il voto favorevole di tutti i consiglieri, l’emendamento presentato dai consiglieri del Partito Democratico Fabio Giorgio e Antonietta Colletto, che prevede contributi a favore dei cittadini che adottano un cane ospitato presso la struttura convenzionata con il Comune di Torre Annunziata.

Il Comune spende oltre 100mila euro all’anno per 68 cani ricoverati, ovvero all'incirca 1.500 euro per ogni cane. Con l’emendamento presentato, chi adotta un cane riceve un contributo per tre anni che varia tra 500 e 300 euro all’anno in base alla taglia dell’animale, finalizzato al rimborso delle spese veterinarie ed alimentari. In definitiva, per ogni cane che verrebbe adottato, oltre ad assicurare al nostro amico a quattro zampe una vita dignitosa, il Comune andrebbe a risparmiare 1.000 euro all’anno.

L’iniziativa dovrà essere supportata da un regolamento ad hoc, che andrà a disciplinare le vari fasi di adozione, e da uno stanziamento in bilancio ancora da definire.

“Siamo soddisfatti per come l'intero Consiglio ha accolto favorevolmente la nostra proposta - affermano Fabio Giorgio e Antonietta Colletto -. Una conferma che tutti hanno a cuore la sorte dei nostri amici a quattro zampe”.