A cura della Redazione

Continuano gli incontri bilaterali tra il Partito Democratico e le forze politiche di maggioranza che hanno appoggiato la candidatura di Corrado Cuccurullo alle elezioni comunali del 2024 a Torre Annunziata.

Ieri, lunedì 14 aprile, è stata la volta di Più Europa, rappresentata dal segretario cittadino Antonino Muto, dal presidente Vincenzo Ascione e dalla consigliera comunale Maria Di Maio. Per il PD erano presenti il segretario cittadino Ciro Passeggia e il capogruppo Fabio Giorgio.

Le delegazioni dei due partiti hanno congiuntamente espresso la convinzione che, soprattutto in questo momento di particolare delicatezza, al fine di evitare ripercussioni che ostacolino lo sviluppo dell’attività amministrativa, sia necessaria una convinta unità e coesione della maggioranza da rinnovare attraverso un costante e permanente confronto sugli indirizzi specifici e sulle priorità da individuare.

«Il mancato confronto - si legge nel documento a firma dei due segretari - può produrre sfilacciamenti e incomprensioni che vanno assolutamente evitati; per tali ragioni va attivata, subito dopo le imminenti festività, la sede ordinaria di dibattito tra le forze politiche - con il Sindaco - in modo da pervenire sui principali dossier in tempi brevi ad indirizzi auspicabilmente condivisi. Peraltro, siamo alla vigilia di importanti scadenze (referendum ed elezione del Presidente e del Consiglio Regionale) nelle quali la maggioranza di centrosinistra dovrà essere più che mai unita ed impegnata a sconfiggere questa destra nella quale si agitano rigurgiti illiberali e razzisti, a cominciare dalle sciagurate proposte contro il Mezzogiorno della Lega».

I due partiti hanno espresso la volontà di continuare il confronto e lavorare per garantire unità e solidità alla coalizione di centrosinistra.