A cura della Redazione

Dal 3 al 15 aprile una delegazione del Partito Democratico ha incontrato le formazioni politiche ed i movimenti che hanno sottoscritto l’accordo di coalizione ed il correlato programma a sostegno della candidatura dell’attuale Sindaco, Corrado Cuccurullo.

In particolare, la delegazione si è confrontata con “Popolari per la Pace”, “Progressisti e Democratici”, “Partito Socialista Italiano”, “PER” e “Più Europa”.

"Da tutti gli incontri - spiega il segrerio del PD Ciro Passeggia - è emersa la necessità di ristabilire un costante, abituale e corretto confronto tra i partiti per valutare, in modo condiviso, le scelte da attivare, gli indirizzi specifici e le priorità da discutere con il sindaco, nel più rigoroso rispetto dei ruoli. Del pari, posto che sono in calendario importanti scadenze elettorali, risulterà fondamentale che la maggioranza di centrosinistra metta in campo la sua coerente unità e manifesti il suo impegno per sconfiggere questa destra illiberale e nella quale trovano posto rigurgiti razzisti e antimeridionali".

Non tutte le forze politiche, però, hanno aderito agli incontri promossi dal Partito Democratico torrese.

“Azione” e “Torre Libera” - conclude il segretario -, pur condividendo la necessità di riattivare la sede interpartitica, hanno ritenuto non necessario l’incontro bilaterale. Tale legittima scelta conferma distanze e differenze valoriali - e di stile - di cui siamo orgogliosi”.