A cura della Redazione

Continuano le turbolenze all’interno dei partiti di maggioranza che sostengono il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

La consigliera comunale Luisa Acunzo prende le distanze dalla sua formazione politica, Torre Libera, e si dichiara indipendente.

«Questa scelta nasce da una riflessione personale e politica - afferma Acunzo -, maturata nel tempo, e non intendo in alcun modo rinnegare il lavoro, l’esperienza e le relazioni costruite all’interno di Torre Libera, che resteranno parte integrante del mio percorso.

Sono grata per quello che mi è stato trasmesso in questo periodo, in particolare il rispetto per le Istituzioni – continua la consigliera -, ma sento di aver raggiunto un grado di maturità politica tale da poter essere più utile alla collettività prendendo decisioni che siano espressione di idee e di progetti personali più che indicazioni di gruppo. Un modo di fare che sicuramente è più consono alla mia persona e al mio modo di fare politica».

Poi i ringraziamenti ai suoi ex compagni di Torre Libera: «Ringrazio sinceramente tutti i colleghi con cui ho avuto modo di lavorare e confrontarmi in questi mesi, e con i quali intendo mantenere un confronto aperto e costruttivo qualora vi siano occasioni di collaborazione futura su temi e progetti comuni».

Torre Libera, nelle elezioni comunali dell'anno scorso, ha portato in consiglio comunale quattro rappresentanti. Con la defezione di Acunzo, i consiglieri ora passano a tre, compreso il presidente del consiglio Davide Alfieri, leader del Movimento.

La consigliere Acunzo, intanto, confluirà nel gruppo misto, di cui fa parte al momento solo lei, è assumerà anche la carica di capogruppo.