Sabato 19 aprile alle ore 17,30 presso la sede del Movimento 5 Stelle in corso Vittorio Emanuele III, l’ex presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, il senatore Orfeo Mazzella e la deputata Gilda Sportiello, incontreranno i cittadini per affrontare questioni cruciali come il diritto alla salute e il futuro del sistema sanitario italiano.

A moderare l’iniziativa sarà Luigi Civale, referente dei giovani del gruppo territoriale di Torre Annunziata.

Il dibattito sarà incentrato sulla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, chiuso ormai dall’emergenza Covid, già al centro di numerose proteste organizzate dai movimenti civici, nonché la più ampia riflessione sulla progressiva erosione dei diritto legati all’accesso sulle cure.

A seguire ci sarà un rinfresco.