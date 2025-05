A cura della Redazione

La politica a Torre Annunziata, con l’era Cuccurullo, va avanti a colpi di comunicati. Negli ultimi giorni ne abbiamo pubblicati sei, con un settimo accantonato per evitare un "botta e risposta" all'infinito tra M5s e Pd.

Anche Più Europa non si è sottratta a questo modus operandi con un comunicato a firma del "Gruppo dirigente". Un comunicato, a nostro parere, abbastanza criptico ma da cui traspare la delusione per non aver visto i partiti di maggioranza fare un “passo indietro” (ritirando la delegazione in giunta, e difatti azzerandola?) in modo da dare al sindaco quell’autonomia che lui stesse chiede.

Il comunicato di Più Europa

"l Gruppo Politico Più Europa Torre Annunziata nota con enorme stupore una serie di contraddizioni emergenti nelle ultime ore, in riferimento alle vicende politico-amministrative riguardanti il Comune di Torre Annunziata.

Da una parte, le dimissioni del coordinatore dello staff del sindaco avv. Pierpaolo Telese, dall’altra comunicati di forze politiche di maggioranza a sostegno del sindaco; in mezzo lo stesso primo cittadino, il quale dichiara che per continuare in questa sfida sono necessarie due condizioni fondamentali: la prima è di poter operare in piena autonomia con la garanzia di poter rompere vecchie logiche politiche, e la seconda che i dirigenti comunali lo mettano nelle condizioni di agire in modo efficace e incisivo supportandolo con lealtà e competenza per la realizzazione degli indirizzi politici.

Noi come Più Europa abbiamo sempre ribadito al sindaco da giugno 2024 la sua piena autonomia nelle scelte politiche amministrative. Oggi, dopo le dimissioni del capostaff, ci saremmo aspettati dagli stessi partiti di maggioranza un passo indietro per dare la possibilità al sindaco di attuare quanto da lui dichiarato e far sì che quel famoso slogan 'la città cambia passo' si avveri. Invece notiamo che essi continuano nella retorica politica degli anni 90, e non aiutano la riflessione politica di Cuccurullo.

Più Europa, nell'auspicare un supporto reale e concreto da parte di tutte le forze politiche della maggioranza, continuerà a lavorare per il bene comune nell’interesse dei cittadini, dei commercianti e di tutti quelli che amano e vogliono la rinascita della nostra bella Città".