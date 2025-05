A cura della Redazione

La consigliera comunale Luisa Acunzo entra a far parte del gruppo consiliare del Partito Democratico e rafforza la componente che fa capo al segretario Ciro Passeggia.

Eletta circa un anno fa nelle fila di “Torre Annunziata Libera”, la Acunzo - a distanza di un mese dalla sua decisione di abbandonare la formazione politica in cui militava - si è iscritta al Pd ed ha aderito gruppo consiliare dei Democratici.

Ieri l’annuncio nella conferenza stampa organizzata nella sede del Circolo “Raffale di Sarno”. Presenti il segretario cittadino Ciro Passeggia, il capogruppo Fabio Giorgio (nella foto con la Acunzo), la consigliera Antonietta Colletto e l’esponente della segreteria provinciale Germaine Popolo.

Dopo un saluto di benvenuto da parte del segretario Passeggia, prende la parola il capogruppo Fabio Giorgio: “La tua presenza - afferma rivolgendosi alla Acunzo - rappresenta un arricchimento importante per il lavoro che quotidianamente svolgiamo al servizio della nostra comunità. Sono certo che il tuo contributo, le tue idee e l’impegno saranno fondamentali per affrontare con determinazione le sfide che ci attendono”.

“Siamo felici che le energie più fresche come la tua condividano il percorso del nostro partito – aggiunge l’avv. Germaine Popolo, che si sofferma brevemente anche sul momento di fibrillazione in seno all’amministrazione comunale -. Mi sembra che ci sia una narrazione di sciacallaggio politico che in realtà non regge, perché non c’è stato nessun attacco nei confronti dell’amministrazione comunale né da parte dei partiti di maggioranza né di quelli di minoranza. C’è stata solo un’indagine della Guardia di Finanza che speriamo non porti a nessun tipo conseguenza, perché la città non lo meriterebbe. Il nostro partito comunque andrà avanti nel suo principale intento, che è quello di dialogare con i cittadini, con i corpi intermedi e con le associazioni presenti sul territorio”.

Infine prende la parola la consigliera Acunzo, che con un filo di emozione ringrazia della calorosa accoglienza da parte di quella che lei definisce "la mia nuova grande famiglia politica”. “Dove si respira - aggiunge - un’aria di libertà: libertà di pensiero, di espressione, di iniziativa. Un luogo dove le idee non vengono temute ma incoraggiate”.

Parole queste che sembrano alludere ad un clima non proprio idilliaco presente all’interno della sua ex formazione politica. “Entrare a far parte del Partito Democratico - continua -, un partito che mette al centro della propria azione la solidarietà verso le categorie più svantaggiate, non è solo un onore, è una scelta di coscienza. Volevo infine ricordare - conclude la Acunzo – il premio David di Donatello a Elio Germano per il suo film su Enrico Berlinguer, un uomo straordinario che si è sempre battuto per le pari opportunità di ogni lavoratore e lavoratrice e a cui vorrei ispirarmi per la mia azione politica”.

Con l'ingresso della Acunzo nel PD, sono cinque i componenti del gruppo consliare, il più numeroso, seguito da "Torre Annunziata Libera", sceso a tre consiglieri, dopo la defezione della Acunzo. Va tuttavia sottolienato che due degli attuali cinque consiglieri (Gaetano Ruggiero e Nella Monaco) hanno da tempo preso le distanze dalla linea politica degli attuali dirigenti di partito. Pertanto il loro futuro appare alquanto incerto, non potendo gli stessi continuare ad assumere posizioni differenti dagli altri consiglieri all'interno dello stesso gruppo consiliare.