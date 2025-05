A cura della Redazione

Stamattina l’inaugurazione ufficiale della sede di Oplonti Futura in corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata.

All’evento hanno preso parte il senatore Orfeo Mazzella, il consigliere regionale Giovanni Mensorio e l’assessore della Città Metropolitana di Napoli Vincenzo Cirillo, Massimo Ianniciello ex consigliere regionale, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno che il progetto di Oplonti Futura sta riscuotendo anche a livello sovracomunale.

Presenti inoltre i rappresentanti dei gruppi consiliari di Torre Annunziata: Partito Democratico, Movimenti Popolari per la Pace, Fare Democratico, Più Europa, Orgoglio e Dignità, Torre Libera, Italia Viva, Progressisti e Democratici, e 3C. Una partecipazione trasversale che conferma la volontà di costruire uno spazio politico nuovo, inclusivo e aperto al dialogo.

L’incontro è stato moderato dal segretario di Oplonti Futura, avv. Cesare Ciaravola, affiancato dal presidente avv. Giuseppe De Luca e dai membri del Direttivo dott. Daniele Vianello, dott. Raffaele Malafronte e dott.ssa Sabina Prota.

A concludere gli interventi, il consigliere comunale avv. Lucio D’Avino, che ha sottolineato l’importanza della presenza attiva sul territorio e, citando le parole di Papa Francesco, ha ricordato che “bisogna costruire ponti e non muri”, ribadendo che Oplonti Futura è nata per costruire, non per distruggere.

"L’apertura della sede segna l’inizio di una nuova fase di ascolto, partecipazione e proposta, con l’ambizione di dare voce ai cittadini e contribuire concretamente al futuro di Torre Annunziata", affermano all'unisono i dirigenti del movimento..