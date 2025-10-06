A cura della Redazione

Eletta la nuova direzione regionale del Partito Democratico in Campania. E' composta da 50 membri (27 uomini e 23 donne) più il neo segretario eletto all'ultimo Congresso regionale, Piero De Luca.

«ll Pd in Campania è vivo e darà un contributo decisivo alla coalizione per un’alternativa di Governo nazionale alla destra». Lo ha detto De Luca in occasione dell’assemblea che lo ha proclamato, dopo il congresso svoltosi sabato scorso.

«Dopo anni di commissariamento, il Pd rimette in moto il motore - ha aggiunto -, mette in cammino la comunità democratica che è viva, che con orgoglio riparte, soprattutto con l’energia, la passione dei propri militanti, dei segretari dei circoli, degli amministratori locali di tutti coloro che hanno contribuito a questa ripartenza con un congresso che è stato unitario, di maturità e senso di responsabilità della nostra comunità».

Della nuova direzione figurano, tra gli altri, il capogruppo regionale Mario Casillo, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e l’ex sindaco di Torre Annunziata Giosuè Starita.

Partito Democratico Campania, la direzione regionale

  1. Acampora Gennaro
  2. Annunziata Giuseppe
  3. Bencivenga Giuseppe
  4. Bonavitacola Fulvio
  5. Buonauguro Alberto
  6. Cacciapuoti Ida
  7. Capparone Marco
  8. Casillo Mario
  9. Cibelli Alessio
  10. Conte Federico
  11. Conti Renata
  12. Cosentino Vittoria
  13. De Maio Paolo
  14. De Maio Mario
  15. De Roberto Paola
  16. Di Iorio Francesca
  17. Dinacci Francesco
  18. Fasano Ilaria
  19. Garzia Antonietta
  20. Giordano Mariarita
  21. Giordano Giuseppe
  22. Grillo Marilisa
  23. Impegno Leonardo
  24. Landolfi Alessandro
  25. Lanzara Giuseppe
  26. Lengua Caterina
  27. Lombardi Nicola
  28. Marciano Antonio
  29. Marra Giuseppe
  30. Marrazzo Antonio
  31. Matarazzo Elvira
  32. Mennella Luigi
  33. Menniti Luisa
  34. Migliaccio Pasquale
  35. Petracca Maurizio
  36. Petrone Anna
  37. Petta Anna
  38. Polichetti Giuseppina
  39. Quarto Concetta Maria
  40. Reitano Maurizio
  41. Ricci Lucia
  42. Schipani Umberto
  43. Scognamiglio Nunzia
  44. Siani Margherita
  45. Sorvillo Lia
  46. Starita Giosuè
  47. Tartaglione Assunta
  48. Visconti Antonio
  49. Visconti Paola
  50. Vitelli Mariagrazia