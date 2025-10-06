A cura della Redazione

Eletta la nuova direzione regionale del Partito Democratico in Campania. E' composta da 50 membri (27 uomini e 23 donne) più il neo segretario eletto all'ultimo Congresso regionale, Piero De Luca.

«ll Pd in Campania è vivo e darà un contributo decisivo alla coalizione per un’alternativa di Governo nazionale alla destra». Lo ha detto De Luca in occasione dell’assemblea che lo ha proclamato, dopo il congresso svoltosi sabato scorso.

«Dopo anni di commissariamento, il Pd rimette in moto il motore - ha aggiunto -, mette in cammino la comunità democratica che è viva, che con orgoglio riparte, soprattutto con l’energia, la passione dei propri militanti, dei segretari dei circoli, degli amministratori locali di tutti coloro che hanno contribuito a questa ripartenza con un congresso che è stato unitario, di maturità e senso di responsabilità della nostra comunità».

Della nuova direzione figurano, tra gli altri, il capogruppo regionale Mario Casillo, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e l’ex sindaco di Torre Annunziata Giosuè Starita.

Partito Democratico Campania, la direzione regionale