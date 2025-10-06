Eletta la nuova direzione regionale del Partito Democratico in Campania. E' composta da 50 membri (27 uomini e 23 donne) più il neo segretario eletto all'ultimo Congresso regionale, Piero De Luca.
«ll Pd in Campania è vivo e darà un contributo decisivo alla coalizione per un’alternativa di Governo nazionale alla destra». Lo ha detto De Luca in occasione dell’assemblea che lo ha proclamato, dopo il congresso svoltosi sabato scorso.
«Dopo anni di commissariamento, il Pd rimette in moto il motore - ha aggiunto -, mette in cammino la comunità democratica che è viva, che con orgoglio riparte, soprattutto con l’energia, la passione dei propri militanti, dei segretari dei circoli, degli amministratori locali di tutti coloro che hanno contribuito a questa ripartenza con un congresso che è stato unitario, di maturità e senso di responsabilità della nostra comunità».
Della nuova direzione figurano, tra gli altri, il capogruppo regionale Mario Casillo, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e l’ex sindaco di Torre Annunziata Giosuè Starita.
Partito Democratico Campania, la direzione regionale
- Acampora Gennaro
- Annunziata Giuseppe
- Bencivenga Giuseppe
- Bonavitacola Fulvio
- Buonauguro Alberto
- Cacciapuoti Ida
- Capparone Marco
- Casillo Mario
- Cibelli Alessio
- Conte Federico
- Conti Renata
- Cosentino Vittoria
- De Maio Paolo
- De Maio Mario
- De Roberto Paola
- Di Iorio Francesca
- Dinacci Francesco
- Fasano Ilaria
- Garzia Antonietta
- Giordano Mariarita
- Giordano Giuseppe
- Grillo Marilisa
- Impegno Leonardo
- Landolfi Alessandro
- Lanzara Giuseppe
- Lengua Caterina
- Lombardi Nicola
- Marciano Antonio
- Marra Giuseppe
- Marrazzo Antonio
- Matarazzo Elvira
- Mennella Luigi
- Menniti Luisa
- Migliaccio Pasquale
- Petracca Maurizio
- Petrone Anna
- Petta Anna
- Polichetti Giuseppina
- Quarto Concetta Maria
- Reitano Maurizio
- Ricci Lucia
- Schipani Umberto
- Scognamiglio Nunzia
- Siani Margherita
- Sorvillo Lia
- Starita Giosuè
- Tartaglione Assunta
- Visconti Antonio
- Visconti Paola
- Vitelli Mariagrazia