A cura della Redazione

I capigruppo consiliari Fabio Giorgio (Partito Democratico), Bruno Avitabile (Area Socialista), Clelia Sanzone (Torre Libera), Roberto De Rosa (Popolari della Pace), Maria Di Maio (+Europa), Emanuela Cirillo (Azione) e Sofia Donnarumma (Progressisti e Democratici), insieme alla Giunta comunale, si uniscono alla nota del sindaco Corrado Cuccurullo e del presidente del Consiglio Comunale Davide Alfieri, esprimendo una ferma condanna per la tentata aggressione ai danni di un dipendente della società PrimaVera S.r.l., impegnato nel servizio di igiene urbana.

“Un episodio grave e inaccettabile – sottolineano – che non colpisce solo un lavoratore, ma l’intera comunità. Atti del genere minano il valore del servizio pubblico e la serenità di chi ogni giorno opera per garantire decoro e pulizia in città”.

L’Amministrazione e tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio esprimono piena solidarietà all’operatore coinvolto e auspicano che le autorità competenti facciano rapidamente chiarezza, individuando i responsabili.

“Rinnoviamo il nostro impegno – si legge nella nota congiunta – a rafforzare ogni misura utile a tutelare i lavoratori dei servizi pubblici e a promuovere una cultura del rispetto e della convivenza civile”.

Torre Annunziata ribadisce così la sua condanna verso ogni forma di violenza.

