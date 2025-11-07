A cura della Redazione

L’incresciosa vicenda che ha visto protagonista l’avvocato Michele Riggi (nella foto), ex consigliere comunale di Torre Annunziata e attualmente candidato alle Regionali in Campania con Fratelli d’Italia, ha suscitato la reazione del mondo politico torrese.

Dopo il commento del sindaco Corrado Cuccurullo, in una nota il capogruppo Pd al Comune oplontino, Fabio Giorgio, ha espresso la sua piena solidarietà a Riggi “per l’inaccettabile gesto con cui è stato deriso attraverso un’immagine che lo ritrae a testa in giù”.

“Al di là delle differenze politiche, che restano diverse - commenta Giorgio - ciò che è accaduto rappresenta un grave episodio di mancanza di rispetto e di civiltà. La violenza, anche solo simbolica, non può mai trovare spazio nel confronto democratico, che deve restare fondato sul rispetto reciproco e sul valore delle idee”.

Poi l’invito a chi crede nella democrazia e nel rispetto della pluralità di idee e opinioni: “Invito tutti, a ogni livello, a mantenere il dibattito politico entro i confini del rispetto e della dignità delle persone. È così che si tutela la democrazia e si onora il ruolo delle istituzioni che rappresentiamo”.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook