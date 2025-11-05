"La vittoria di Zohran Mamdani a sindaco di New York è un esempio di cosa deve essere la politica, vicino ai problemi reali dei cittadini". Così ha concluso il suo intervento Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati e candidato del centrosinistra a governatore della Campania, al termine di una giornata di incontri e sopralluoghi a Torre Annunziata.

Ma cominciamo dall'inizio. Una giornata intensa, tra quartieri, mare e cittadini. Roberto Fico ha fatto tappa a Torre Annunziata, accompagnato dal sindaco Corrado Cuccurullo e dall’assessore al turismo Alfonso Ascione, per un percorso simbolico attraverso alcuni dei luoghi più significativi della città.

Dalle Sette Scogliere al porto: ambiente e sviluppo turistico

Alle Sette Scogliere, dove sono stati affrontati problemi come il disinquinamento del Sarno e il ripascimento del litorale, ma anche le potenzialità della balneazione e di uno sviluppo turistico compatibile con l'ambiente.

Al porto è stata valutata la necessità dell'ampliamento delle infrastrutture e della nautica da diporto, opportunità importanti per la città.

Rigenerazione urbana e quartieri popolari

La seconda tappa è stata il rione Carceri, dove Fico ha discusso con i residenti e gli amministratori di rigenerazione urbana e riqualificazione sociale, a partire dal progetto di abbattimento di Palazzo Fienga, simbolo della volontà di ridisegnare e restituire dignità a un’area storicamente complessa della città.

Dialogo con la comunità

In piazza Giovanni XXIII, l’ex presidente della Camera ha incontrato ordini professionali, associazioni culturali e sportive e numerosi cittadini, ascoltando segnalazioni e proposte legate ai diversi quartieri di Torre Annunziata. L’incontro si è svolto in un clima partecipato e informale, con l’obiettivo di costruire un dialogo diretto con la comunità.

Tra tradizione e politica: la sosta da ‘O Barone

Non è mancato una degustazione da parte del candidato vicino al carrettino del friggitore di zeppole, panzarotti e scoppette, 'O Barone, personaggio tipico e caratteristico della zona.

La giornata si è conclusa in piazza Giovanni XXIII, nell’attigua chiesa dell’Annunziata, dove una sala gremita ha accolto Fico per l’incontro pubblico finale, alla presenza del senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella.