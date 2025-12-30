A cura della Redazione

A distanza di un anno tornano ad accendersi le polemiche politiche sui social. Protagonista è Lucio D’Avino, consigliere comunale di Oplonti Futura, che due giorni fa ha ripubblicato sul proprio profilo Facebook un post risalente al dicembre 2024, relativo a un suo intervento in consiglio comunale fortemente critico nei confronti dell’azione dell’amministrazione di Torre Annunziata.

Nel post originario, D’Avino contestava una serie di questioni, tra cui la sicurezza stradale e dei cittadini, le mancate entrate dovute al ritardo nell’introduzione della sosta a pagamento, i ritardi nell’approvazione di regolamenti già licenziati dalle commissioni consiliari, la gestione della società Prima Vera e altre problematiche amministrative.

A distanza di un anno, il consigliere è tornato sull’argomento con una breve ma significativa frase: «Dopo un anno questo “show” è ancora valido. E chest’è». Un riferimento diretto a quanto avvenuto in consiglio comunale, quando il presidente del consiglio Alfieri, interrompendo l’intervento del capogruppo di Oplonti Futura per il superamento dei tempi consentiti, lo invitò a concludere il suo “show”.

La nuova pubblicazione non è passata inosservata e ha provocato la reazione della consigliera comunale Sofia Donnarumma, esponente dei Progressisti e Democratici, che ha risposto con un lungo post sul proprio profilo Facebook. Un intervento dai toni duri, in cui Donnarumma accusa D’Avino di esibizionismo politico, sostenendo che la sua attività si sia concentrata esclusivamente su critiche e contestazioni, sia in consiglio comunale sia sui social, senza però avanzare proposte concrete.

Nel suo intervento, la consigliera, non nuova a battibecchi con il capogruppo di Oplonti Futura, parla di una opposizione fatta di «nulla, nulla, nulla» e sottolinea come, a suo avviso, negli anni non si sia registrata una crescita politica nell’azione del consigliere di Oplonti Futura.

Lo scontro riporta al centro del dibattito cittadino il tema del ruolo dell’opposizione, del linguaggio politico e dell’uso dei social network come strumento di comunicazione e di polemica, in una fase delicata per la vita amministrativa di Torre Annunziata.

