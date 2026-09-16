Come pulire il materasso in casa: i rimedi semplici per eliminare polvere, macchie e cattivi odori

A cura della Redazione

Il materasso viene utilizzato ogni notte ma, a differenza di lenzuola e coperte, spesso viene trascurato durante le pulizie domestiche. Eppure sulla sua superficie possono accumularsi polvere, sudore, residui cutanei e cattivi odori.

Una pulizia periodica può quindi essere utile non soltanto per mantenerlo più fresco, ma anche per conservarlo meglio nel tempo. In generale è consigliabile verificare sempre le istruzioni del produttore, perché materiali diversi possono richiedere trattamenti differenti.

Prima operazione: aspirare accuratamente

Dopo aver tolto lenzuola, coprimaterasso e coperte, il primo passaggio consiste nell'utilizzare l'aspirapolvere, preferibilmente con l'accessorio destinato a divani e tessuti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Bisogna passarlo su tutta la superficie, insistendo sulle cuciture e sui bordi, dove più facilmente si accumulano polvere e piccoli residui.

Bicarbonato contro gli odori

Uno dei sistemi più semplici per rinfrescare il materasso è il bicarbonato di sodio.

È sufficiente distribuirne uno strato sottile sulla superficie e lasciarlo agire per alcune ore, possibilmente con la stanza ben aerata. Successivamente il bicarbonato deve essere eliminato completamente con l'aspirapolvere. Aiuta ad assorbire l'umidità e a neutralizzare gli odori.

Quando possibile, l'operazione può essere effettuata anche sull'altro lato del materasso, ma soltanto se il modello è progettato per essere girato.

Come intervenire sulle macchie

In presenza di una macchia è importante evitare di inzuppare il materasso. Meglio utilizzare un panno pulito appena inumidito con acqua fredda e una piccola quantità di detergente delicato, tamponando la zona anziché strofinarla energicamente.

Per alcune macchie organiche possono essere utilizzati detergenti enzimatici specifici. Prima di applicare qualsiasi prodotto è comunque prudente provarlo su una piccola zona poco visibile e controllare le indicazioni del produttore.

Attenzione all'acqua

Uno degli errori più comuni è utilizzare troppo liquido pensando di ottenere una pulizia più profonda.

In realtà il materasso non dovrebbe essere impregnato d'acqua, soprattutto se realizzato in memory foam o altre schiume, che possono assorbire facilmente l'umidità. Dopo qualsiasi trattamento bisogna lasciarlo asciugare completamente prima di rimettere lenzuola e coprimaterasso. Aprire le finestre e favorire la circolazione dell'aria può accelerare l'asciugatura.

Cosa evitare

Meglio non utilizzare candeggina o detergenti particolarmente aggressivi, che possono scolorire o danneggiare tessuti e materiali interni. Anche profumi e prodotti molto concentrati non sono necessari per una normale pulizia.

Ogni quanto pulire il materasso?

Una pulizia approfondita può essere effettuata indicativamente ogni sei mesi, fermo restando quanto previsto dal produttore. È invece buona abitudine aspirarlo più frequentemente quando si cambiano le lenzuola, soprattutto se in casa c'è molta polvere.

Un coprimaterasso lavabile, meglio ancora se protettivo e impermeabile quando necessario, può infine limitare l'assorbimento di sudore e altri liquidi e rendere molto più semplice la manutenzione quotidiana.

Un piccolo consiglio: approfittare di una giornata asciutta e ventilata per effettuare la pulizia permette di lasciare il materasso scoperto per diverse ore e farlo asciugare perfettamente prima di rifare il letto.

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