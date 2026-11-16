Termosifoni, come ridurre gli sprechi: dal termostato alla manutenzione

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Con l'abbassamento delle temperature e l'arrivo dei primi freddi, nelle abitazioni italiane tornano ad accendersi i termosifoni. Ma non sempre il calore prodotto dall'impianto viene sfruttato nel modo migliore. Spesso, infatti, alcuni comportamenti quotidiani apparentemente innocui possono ridurre l'efficienza del riscaldamento e far aumentare i consumi energetici.

Mai mettere mobili e tende davanti ai termosifoni

Uno degli errori più frequenti riguarda proprio la disposizione dei mobili e degli oggetti davanti ai radiatori. Un divano troppo vicino, una tenda pesante o uno stendibiancheria possono ostacolare la diffusione del calore, rendendo più difficile riscaldare uniformemente gli ambienti.

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Il principio è semplice: i termosifoni riscaldano gli ambienti attraverso l'irraggiamento e la circolazione dell'aria calda.

Quando un radiatore viene coperto da una tenda lunga oppure nascosto dietro un mobile, parte del calore non riesce a diffondersi efficacemente nella stanza.Il risultato è che alcune zone dell'abitazione possono rimanere più fredde, mentre il riscaldamento continua a funzionare per raggiungere la temperatura desiderata. Per questo motivo, dunque, è consigliabile lasciare libero lo spazio davanti e sopra i termosifoni, evitando di collocare divani, armadi o altri mobili ingombranti troppo vicino ai radiatori.

Attenzione ai panni stesi sui radiatori

Durante l'autunno e l'inverno, soprattutto nelle giornate piovose, è frequente utilizzare i termosifoni per asciugare rapidamente asciugamani e indumenti.Un'abitudine comoda, ma non sempre conveniente.

Coprire completamente un radiatore con panni bagnati ostacola la diffusione del calore e può aumentare l'umidità all'interno dell'abitazione. Inoltre l'eccessiva umidità, soprattutto nelle stanze poco ventilate, favorisce la formazione di condensa e muffa sulle pareti. Meglio utilizzare uno stendibiancheria in un ambiente adeguatamente ventilato, evitando di coprire direttamente i termosifoni.

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La temperatura giusta per evitare sprechi

Un altro aspetto importante riguarda la regolazione del termostato. Tenere il riscaldamento a temperature eccessivamente elevate non significa necessariamente ottenere un maggiore benessere domestico.

In molti ambienti abitativi una temperatura intorno ai 19-20 gradi può garantire un comfort adeguato, anche se le esigenze possono variare in base alle persone e alle caratteristiche dell'abitazione. Ridurre di un grado la temperatura impostata può contribuire a contenere i consumi, soprattutto negli immobili meno efficienti dal punto di vista energetico.

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È, inoltre, utile evitare continui aumenti del termostato nella convinzione di riscaldare più velocemente la casa: negli impianti tradizionali, impostare una temperatura molto alta non accelera necessariamente il riscaldamento.

Finestre aperte: bastano pochi minuti per cambiare aria

Anche il ricambio dell'aria è fondamentale per mantenere un ambiente domestico salubre. Durante l'inverno, però, lasciare le finestre socchiuse per molte ore può provocare una dispersione continua di calore. È preferibile, quindi, arieggiare le stanze per brevi periodi, possibilmente creando un ricambio d'aria rapido e regolando temporaneamente il riscaldamento, quando possibile. La durata necessaria dipende dalle condizioni meteorologiche, dall'umidità e dalla ventilazione dell'abitazione.

Manutenzione e valvole termostatiche: due alleati del risparmio

Per ottenere un buon rendimento dall'impianto è importante anche verificare periodicamente il corretto funzionamento dei radiatori. Se un termosifone rimane freddo nella parte superiore, mentre quella inferiore è calda, potrebbe esserci aria nel circuito che ostacola la circolazione dell'acqua. In questi casi può essere necessario uno sfiato, seguendo le indicazioni del produttore o rivolgendosi a un tecnico. Le valvole termostatiche, dove presenti, permettono invece di regolare la temperatura dei singoli ambienti, evitando di riscaldare inutilmente le stanze meno utilizzate.

Il consiglio utile: piccoli accorgimenti per una casa più calda

Per migliorare il comfort domestico non è sempre necessario aumentare la temperatura del riscaldamento. Lasciare liberi i termosifoni, evitare di coprirli con indumenti, regolare correttamente il termostato e limitare le dispersioni di calore sono comportamenti semplici che possono contribuire a ridurre gli sprechi.

Il risparmio effettivo dipende naturalmente dal tipo di impianto, dall'isolamento dell'edificio e dalle abitudini familiari. La regola fondamentale resta una: il calore prodotto deve poter circolare liberamente negli ambienti, senza ostacoli inutili.