Carichi lo smartphone tutta la notte? Ecco cosa succede davvero alla batteria

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Lasciare lo smartphone collegato al caricabatterie per tutta la notte è un'abitudine comune a milioni di persone. Prima di andare a dormire, molte persone inseriscono il cavo nella presa elettrica per ritrovare il telefono completamente carico al mattino. Ma siamo sicuri che questa pratica non danneggi la batteria?

Sull'argomento circolano molte convinzioni, non sempre corrette. C'è chi sostiene che la ricarica notturna rovini irrimediabilmente il dispositivo e chi, al contrario, ritiene che non comporti alcuna conseguenza.

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A fare chiarezza sono gli stessi produttori, Apple, Samsung e Google, che nelle rispettive guide ufficiali spiegano come funzionano le moderne batterie e quali accorgimenti adottare per prolungarne la durata.

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Lasciare lo smartphone in carica tutta la notte è pericoloso?

La prima notizia è rassicurante: gli smartphone moderni sono progettati per gestire automaticamente la ricarica, evitando che la batteria continui ad accumulare energia una volta raggiunta la capacità massima.

Apple, nella propria documentazione ufficiale, precisa che gli iPhone interrompono automaticamente la ricarica quando la batteria è completamente carica. Il processo può riprendere se il livello scende sotto il 95%. Questo significa che lasciare il telefono collegato durante la notte è generalmente sicuro, purché vengano utilizzati processi adeguati e rispettate le normali precauzioni.

Tuttavia, la stessa Apple suggerisce, quando possibile, di scollegare il dispositivo una volta completata la ricarica, per contribuire a preservare la batteria nel tempo.

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Perché mantenere la batteria al 100% potrebbe ridurne la durata

Il vero problema non è la ricarica notturna in sé, ma il fatto che una batteria mantenuta per molte ore al massimo livello di carica può invecchiare più rapidamente. Le batterie agli ioni di litio, utilizzate nella maggior parte degli smartphone, subiscono infatti un naturale processo di deterioramento chimico.

Samsung conferma che mantenere la batteria al 100% per periodi prolungati può ridurne la vita utile. Anche Google raccomanda di limitare il tempo trascorso a piena carica.

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Per questo motivo, diversi dispositivi hanno una funzione, facoltativa, che permettono di fermare la ricarica all'80% oppure di completarla soltanto poco prima del risveglio.

La regola dell'80%: funziona davvero?

Uno dei consigli più diffusi è quello di evitare di caricare sistematicamente lo smartphone fino al 100%, fermandosi intorno all'80% quando non serve tutta l'autonomia disponibile. Non si tratta soltanto di una teoria.

Google, nella sua guida ufficiale dedicata agli smartphone Pixel, indica espressamente la possibilità di limitare la ricarica all'80% per favorire la salute della batteria nel lungo periodo. Anche Apple, sugli iPhone 15 e sui modelli successivi, consente di impostare un limite massimo di carica.

Questo non significa che raggiungere il 100% sia sbagliato. Quando si affronta una giornata particolarmente lunga, caricare completamente il telefono resta una scelta del tutto ragionevole. Il vantaggio dell'80% riguarda soprattutto la conservazione della capacità della batteria nel tempo, non la durata della singola ricarica.

Il nemico principale della batteria è il calore

C'è però un fattore al quale prestare ancora maggiore attenzione: il surriscaldamento.

Apple avverte che utilizzare o ricaricare un iPhone in ambienti con temperature superiori a 35 gradi può ridurre permanentemente la durata della batteria. Proprio per questo, quando la temperatura diventa eccessiva, il dispositivo può rallentare o sospendere automaticamente la ricarica.

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È quindi importante evitare di lasciare il telefono sotto il cuscino, tra le coperte o vicino a fonti di calore. Meglio appoggiarlo su una superficie rigida e ben ventilata, utilizzando un caricabatterie compatibile e in buone condizioni.

La funzione nascosta che può proteggere la batteria mentre dormiamo

Molti smartphone dispongono già di strumenti pensati proprio per chi ricarica il dispositivo durante la notte.

Sugli iPhone è disponibile il Caricamento ottimizzato, che può sospendere temporaneamente la ricarica intorno all'80% e completarla quando si avvicina l'orario abituale in cui il telefono viene scollegato. Anche Samsung offre una funzione di Protezione della batteria, con modalità che regolano la ricarica durante il sonno.

Gli smartphone Google utilizzano invece la Ricarica adattiva, che apprendono le abitudini dell'utente e cerca di completare la ricarica poco prima del momento in cui il dispositivo viene normalmente utilizzato.

Le modalità di attivazione variano a seconda del modello e della versione del sistema operativo.

Il consiglio utile: cosa fare da stasera

In definitiva, non è necessario rinunciare alla comodità di caricare lo smartphone durante la notte. Per ridurre l'usura della batteria è sufficiente seguire alcune semplici precauzioni: attivare la ricarica ottimizzata, evitare il surriscaldamento, utilizzare accessori sicuri e limitare la carica massima quando non è necessario disporre del 100% dell'autonomia.

La conclusione è chiara: non è la notte a rovinare la batteria, ma soprattutto il calore e il tempo trascorso inutilmente al massimo livello di carica.

Queste sono piccole attenzioni quotidiane possono contribuire a mantenere lo smartphone efficiente più a lungo, ritardando la necessità di sostituire la batteria.