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Mangi la frutta subito dopo i pasti? Ecco cosa succede davvero al nostro organismo

Redazione 2 min di lettura
Mangi la frutta subito dopo i pasti? Ecco cosa succede davvero al nostro organismo

Frutta a fine pasto: un'abitudine quotidiana sulla quale circolano falsi miti. Ecco cosa è importante sapere

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Mangiare una mela, una pera o un mandarino alla fine del pranzo è un'abitudine molto diffusa nelle famiglie italiane. Eppure, secondo una convinzione piuttosto comune, consumare frutta subito dopo i pasti farebbe gonfiare la pancia e rallenterebbe la digestione.

Ma è davvero così? La risposta potrebbe sorprendere: per la maggior parte delle persone, mangiare frutta dopo pranzo o cena non comporta particolari problemi. Anzi, può rappresentare una buona abitudine alimentare.

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La frutta dopo i pasti fa davvero male?

Non esistono prove scientifiche solide che dimostrino che mangiare frutta alla fine del pasto sia dannoso per le persone sane. Il nostro apparato digerente è perfettamente in grado di gestire contemporaneamente alimenti diversi, senza che la frutta debba necessariamente essere consumata a stomaco vuoto.

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Non è, quindi, necessario aspettare ore dopo pranzo per mangiare una mela o un'arancia.

Perché alcune persone avvertono gonfiore?

Il gonfiore addominale può dipendere da diversi fattori, tra cui la quantità di cibo consumata, la sensibilità individuale e la presenza di alcuni zuccheri fermentabili.

Alcuni frutti, come mele e pere, contengono fruttosio e sorbitolo, sostanze che in persone particolarmente sensibili possono favorire la produzione di gas intestinali. Questo, però, non significa che la frutta dopo i pasti faccia male a tutti.

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Un piccolo vantaggio che pochi conoscono

Consumare frutta ricca di vitamina C, come kiwi, arance e mandarini, insieme a un pasto contenente alimenti vegetali ricchi di ferro può favorire l'assorbimento del ferro non eme, quello presente soprattutto nei legumi e nelle verdure. Un'arancia dopo un piatto di lenticchie, ad esempio, può essere un abbinamento nutrizionalmente favorevole.

Meglio mangiarla prima o dopo pranzo?

Non esiste un momento della giornata universalmente migliore per consumare frutta.

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Mangiarla prima dei pasti può contribuire al senso di sazietà, mentre consumarla come dessert può rappresentare un'alternativa a dolci più ricchi di zuccheri.

Ciò che conta maggiormente è la quantità complessiva di frutta consumata durante la giornata, nell'ambito di un'alimentazione equilibrata.

Quanta frutta dovremmo mangiare ogni giorno?

Le indicazioni alimentari italiane raccomandano generalmente di consumare due o tre porzioni di frutta fresca al giorno, variando le tipologie e privilegiando quella di stagione.

Una porzione standard corrisponde indicativamente a 150 grammi di frutta fresca. Naturalmente, le quantità possono variare in base alle esigenze individuali.

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