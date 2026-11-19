Pubblicità

Capita spesso di aprire la lavastoviglie e trovare i bicchieri ricoperti da una fastidiosa patina biancastra, nonostante il lavaggio sia appena terminato. Un inconveniente che può far sembrare sporche anche le stoviglie perfettamente pulite. Ma perché i bicchieri diventano opachi e come si può recuperare la loro brillantezza?

La prima cosa da sapere è che non sempre la responsabilità è del calcare. In alcuni casi, infatti, l'opacità dipende da un deterioramento della superficie del vetro che, purtroppo, può essere irreversibile.

Pubblicità

Pubblicità

Calcare o corrosione del vetro? Come riconoscere la differenza

Quando i bicchieri presentano una patina bianca, la causa più comune è la presenza di depositi minerali lasciati dall'acqua durante l'asciugatura. Questo fenomeno si verifica soprattutto nelle abitazioni dove l'acqua è particolarmente dura.

Esiste però un'altra possibilità: la cosiddetta corrosione del vetro, un processo che altera progressivamente la superficie dei bicchieri rendendola opaca.

Per capire di quale problema si tratta, basta effettuare una semplice prova: immergere un panno morbido nell'aceto bianco e strofinare delicatamente una piccola zona del bicchiere.

Se l'alone scompare, probabilmente si tratta di depositi minerali. Se invece l'opacità rimane invariata, potrebbe essere dovuta a un deterioramento permanente del vetro.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Come eliminare la patina bianca dai bicchieri

Se il problema è provocato dal calcare, esistono alcuni rimedi semplici ed economici.

Uno dei più conosciuti consiste nell'utilizzare aceto bianco diluito in acqua tiepida. È sufficiente lasciare i bicchieri immersi nella soluzione per circa 10-15 minuti, quindi risciacquarli accuratamente e asciugarli con un panno morbido.

Pubblicità

In alternativa, si può utilizzare una piccola quantità di acido citrico sciolto in acqua, evitando però di mescolarlo con altri prodotti detergenti.

È importante non utilizzare spugnette abrasive, che potrebbero graffiare ulteriormente la superficie.

Gli errori da evitare quando si usa la lavastoviglie

Per prevenire la formazione degli aloni è fondamentale prestare attenzione ad alcune abitudini quotidiane.

Innanzitutto, bisogna regolare correttamente il dosaggio del detersivo, evitando quantità eccessive. Anche il brillantante può favorire una migliore asciugatura, riducendo le tracce lasciate dalle gocce d'acqua.

Un altro elemento da controllare è il sale della lavastoviglie, necessario nei modelli dotati di addolcitore per contrastare la durezza dell'acqua.

Attenzione anche alle temperature: lavaggi troppo aggressivi e temperature elevate possono favorire il deterioramento dei bicchieri più delicati.

Pubblicità

Quando i bicchieri non possono più tornare brillanti

Se l'opacità è causata dalla corrosione del vetro, purtroppo non esistono rimedi domestici capaci di riportare i bicchieri alle condizioni originali.

In questo caso, la soluzione migliore è prevenire ulteriori danni, scegliendo programmi delicati e verificando che i bicchieri siano adatti al lavaggio in lavastoviglie.

Un piccolo controllo può quindi fare la differenza: prima di ricorrere a prodotti costosi o sostituire i bicchieri, è utile capire se si tratta di semplice calcare oppure di un danno permanente.