Multiprese elettriche, attenzione a questi elettrodomestici: il rischio che molti sottovalutano

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Sono presenti praticamente in tutte le abitazioni e vengono utilizzate quotidianamente per collegare televisori, computer, caricabatterie e piccoli elettrodomestici. Le multiprese elettriche, conosciute comunemente come ciabatte, rappresentano una soluzione pratica quando le prese a muro non sono sufficienti per tutte le esigenze.

Ad esempio, vengono utilizzate spesso per i pc, dove tra monitor, case e tutte le varie componentistiche, la multipresa è uno strumento necessario.

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Tuttavia, un utilizzo scorretto può trasformare questi accessori in una potenziale fonte di pericolo domestico. Collegare troppi apparecchi, soprattutto quelli che consumano molta energia, può provocare surriscaldamenti, danneggiare i collegamenti elettrici e, nei casi più gravi, causare incendi.

Il problema non dipende necessariamente dal numero di spine inserite, ma dalla potenza complessiva degli apparecchi collegati. Se si tratta di piccoli oggetti, come caricabatterie, televisioni, luci, il rischio è molto minore (ma non azzerato del tutto). La faccenda diventa più pericolosa se si tratta di elettrodomestici.

Gli elettrodomestici ad alto consumo

Non tutti gli apparecchi elettrici consumano la stessa quantità di energia. Alcuni, soprattutto quelli utilizzati per produrre calore, richiedono una potenza particolarmente elevata.

È il caso di stufe elettriche, termoventilatori, asciugacapelli, forni elettrici e friggitrici ad aria.

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Tra questi c’è anche il ferro da stiro, perché rientra tra gli apparecchi che alcuni modelli raggiungono potenze di 2.600–3.000 watt. Collegarlo a una multipresa non è vietato in assoluto, ma occorre verificare che la potenza richiesta non superi la portata consentita, soprattutto quando sono presenti altri dispositivi. Insomma, è consigliabile non farlo, ma non vietato. Una stufetta, da sola, può assorbire 2.000 watt. Utilizzarli contemporaneamente, in questo caso, attraverso la stessa multipresa comporta un carico eccessivo.

Per gli elettrodomestici ad alto assorbimento è preferibile utilizzare direttamente una presa a muro idonea, seguendo sempre le indicazioni del produttore e verificando che l'impianto elettrico sia adeguato.

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La potenza massima della multipresa

Ogni multipresa riporta un valore massimo di corrente o potenza che non deve essere superato.

Una multipresa da 10 ampere, ad esempio, può sopportare una potenza nominale di circa 2.300 watt, mentre una da 16 ampere può arrivare a circa 3.680 watt, considerando una tensione di 230 volt.

Questi valori non significano, però, che sia sempre possibile utilizzare qualsiasi combinazione di apparecchi fino al limite indicato: occorre rispettare anche le caratteristiche delle spine, delle prese, dei cavi e dell'impianto dell’abitazione.

Per capire il rischio basta un esempio: collegando una stufetta da 2.000 watt e un asciugacapelli da 1.500 watt alla stessa multipresa da 10 ampere si raggiungerebbero 3.500 watt, superando nettamente il limite consentito, facendo scattare il salvavita, ovvero quel dispositivo collocato nel quadro elettrico della casa che, in caso di superamento di una certa potenza, interviene per bloccare tutto l’impianto elettrico della casa, evitando di creare pericoli irreversibili.

Perché evitare le multiprese collegate in catena

Un'abitudine molto diffusa consiste nel collegare una ciabatta a un'altra, creando una catena di prese per alimentare numerosi dispositivi.

Si tratta di una pratica da evitare, perché può favorire (e non di poco) sovraccarichi e surriscaldamenti, soprattutto quando vengono utilizzati apparecchi ad alto consumo.

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Attenzione anche alle prolunghe lasciate sotto tappeti, mobili o divani. I cavi schiacciati o danneggiati possono diventare pericolosi.

Un'ulteriore precauzione riguarda gli avvolgicavi: quando alimentano apparecchi di potenza elevata, è necessario rispettare i limiti dichiarati dal produttore, che possono essere inferiori se il cavo rimane avvolto.

I segnali di una multipresa pericolosa

Ci sono alcuni segnali che non devono essere sottovalutati. Se una multipresa diventa eccessivamente calda, emana odore di plastica bruciata, presenta annerimenti o produce scintille, potrebbe esserci un problema.

In questi casi è necessario interromperne immediatamente l'utilizzo e togliere alimentazione soltanto se è possibile farlo in sicurezza.

Non bisogna continuare a utilizzare una ciabatta danneggiata, né tentare riparazioni improvvisate con nastro adesivo o collegamenti artigianali.

Se compaiono fumo o fiamme, occorre allontanarsi e chiamare i soccorsi, evitando di toccare i dispositivi coinvolti.

Come scegliere e usare una multipresa

Per ridurre i rischi è importante acquistare prodotti di qualità, conformi alle norme di sicurezza applicabili e dotati di indicazioni chiare sulla potenza massima consentita.

È inoltre consigliabile controllare periodicamente lo stato dei cavi e delle spine, evitando di utilizzare accessori deteriorati o con contatti allentati.

Le multiprese devono essere collocate in luoghi asciutti, lontano da fonti di calore e senza coprirle con tappeti, coperte o altri materiali.

Bisogna ricordare, inoltre, che l'interruttore luminoso, che funge anch’esso da salvavita, presente su alcune ciabatte, non costituisce necessariamente una protezione contro i sovraccarichi in caso di multipresa danneggiata. Quindi, deve essere utilizzata sempre rispettando i limiti indicati.

Piccole attenzioni che possono evitare grandi rischi

Le multiprese elettriche non sono pericolose in sé, ma possono diventarle quando vengono utilizzate in modo improprio.

In sintesi, collegare dispositivi a basso consumo, come caricabatterie e piccoli apparecchi elettronici, è generalmente possibile se si rispettano le caratteristiche della multipresa e dell'impianto, mentre è diverso per gli elettrodomestici, perché richiedono molta energia.

Controllare la potenza degli apparecchi, evitare collegamenti improvvisati e sostituire le ciabatte danneggiate sono semplici precauzioni che possono contribuire a prevenire incidenti domestici.