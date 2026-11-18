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Olly paparazzato a Milano con la nuova fidanzata: ecco chi è la donna che ha conquistato il cantante
Dopo settimane di indiscrezioni, il cantante è stato fotografato in dolce compagnia durante un pranzo a Milano
Dopo settimane di indiscrezioni, avvistamenti e segnalazioni sui social, Olly torna al centro del gossip per la sua vita sentimentale. Il cantante è stato fotografato a Milano in compagnia di Virginia Ronzoni, indicata dal settimanale Chi come la sua nuova fidanzata.
Chi è Virginia Ronzoni
Virginia Ronzoni ha 29 anni, quattro più di Olly. Lavora come fotografa e modella ed è anche direttrice creativa di Tosca Blu, azienda di famiglia attiva nel settore della moda e degli accessori.
A pubblicare gli scatti è il settimanale Chi, che ha immortalato i due per le strade di Milano insieme al padre del cantante. Secondo il racconto della rivista, i tre si sono poi fermati a pranzo al ristorante Taverna Calabiana.
Le immagini alimentano le voci circolate nelle ultime settimane, anche se i diretti interessati non hanno rilasciato, nelle informazioni disponibili, dichiarazioni pubbliche sulla loro relazione.
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