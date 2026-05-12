Myriam Lattanzio presenta "Anime Pezzentelle" a Villa Fiorentino

A cura della Redazione

La splendida cornice di Villa Fiorentino ospita lo showcase di "Anime Pezzentelle", il nuovo album di Myriam Lattanzio. L’incontro, moderato da Enrico Ercolano (ideatore del podcast Singolarità), esplorerà un progetto discografico che fonde sonorità world e denuncia sociale.

Sotto la direzione artistica di Max Carola, l'opera dà voce agli invisibili: migranti, lavoratori sfruttati e identità negate. Attraverso brani come la preghiera pacifista "Sangennà" o la denuncia di "Fravecature", la Lattanzio trasforma la tradizione mediterranea in uno strumento di cittadinanza attiva.

Il nuovo lavoro segna un ritorno potente e necessario sulla scena musicale, unendo la profondità della tradizione a un’urgenza comunicativa strettamente legata al presente. Interpretare la musica per Myriam Lattanzio non è mai stato un semplice esercizio estetico, ma un atto di cittadinanza attiva e una ricerca spirituale costante. Cantante e interprete dalla voce magnetica e profondamente espressiva, Myriam ha costruito negli anni un percorso artistico che affonda le radici nella cultura del Mediterraneo, portando con sé il calore e la drammaticità della sua terra.

L’album vanta la partecipazione di eccellenze del panorama musicale, tra cui Michele Maione, Roberto Trenca, Paolo "Shaone" Romano e il collettivo Paese mio bello. Il risultato è un tessuto sonoro stratificato che sostiene un’interpretazione intensa e ricca di sfumature.