A cura della Redazione

INGREDIENTI: 250 gr di farina – 1 uovo – 100 gr di strutto – 100 gr di zucchero – 1 buccia di limone – 350 gr di grano precotto – 200 ml di latte – 35 gr di burro – 1 buccia di limone – 1 cucchiaio di estratto di vaniglia – 300 gr di ricotta – 300 gr di zucchero – 3 uova – 30 gr di canditi – 1 cucchiaio di raso di cannella – 1 fialetta di millefiori

PREPARAZIONE:

- Iniziamo col preparare la pasta frolla. Disponete la farina a fontana, mettete al centro lo zucchero, lo strutto, l'uovo e la buccia grattugiata di un limone.

- Impastare gli ingredienti dal centro facendo assorbire man mano tutta la farina fino ad ottenere un composto omogeneo.

- Avvolgete il panetto nella pellicola e metterlo in frigo per almeno un'ora

- Nel frattempo preparate il ripieno. Mettete il grano in una pentola con il latte, il burro, la vaniglia e la buccia di limone. Fatelo cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti mescolando di tanto in tanto.

- Far cuocere fino a che il latte non sarà stato assorbito del tutto o fino a che il tutto non risulti denso e cremoso. Far raffreddare.

- Poi eliminate la buccia di limone, poi nel mixer tritate metà composto di grano insieme ai canditi e lasciarne metà con i chicchi interi.

- Passare la ricotta al setaccio.

- Mettetela in una ciotola e aggiungete lo zucchero, la crema di grano, le uova la fialetta di millefiori e la cannella.

- Amalgamate fino ad ottenere una crema omogenea.

- Su una spianatoia infarinata, stendete uno strato di pasta frolla di uno spessore di 3 mm (la cosidetta pettola).

- Foderate con la pasta frolla uno stampo da pastiera (il ruoto), precedentemente cosparso con un po’ di sugna e bucherellate la base

- Versate il ripieno del dolce all'interno, fino a mezzo centimetro sotto il bordo, perché durante la cottura gonfia.

- Con la frolla avanzata, ritagliate delle striscette e poggiatele sul ripieno dando la forma romboidale.