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Grande Fratello Vip, gli ascolti della nona puntata

Grande Fratello Vip, gli ascolti della nona puntata

Il reality di Canale 5 prova a risalire la china tra tensioni nella Casa e colpi di scena. Ecco come ha risposto il pubblico

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Ascolti in crescita per il Grande Fratello Vip. La puntata di lunedì 12 ottobre 2026 ha conquistato su Canale 5 1.888.000 telespettatori e il 17,5% di share, migliorando il risultato precedente di 1.722.000 spettatori e il 15,2%. Un incremento di 166mila spettatori e di 2,3 punti percentuali che rappresenta un segnale positivo per il reality Mediaset.

Nella Casa si accentua intanto la divisione tra giovani e veterani. Tra i momenti più commentati della serata, la caduta in diretta di Valeria Marini e Carmen Di Pietro, diventata rapidamente un meme sui social. Nuove tensioni anche tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian: alla richiesta di chiarimenti di quest'ultimo, il ballerino ha replicato senza arretrare: «Per due ore di fila sono passato per un omofobo… Non voglio partecipare al circo».

La serata televisiva è stata comunque vinta da Rai 1 con Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia, seguita da 3.349.000 spettatori e il 22% di share. Secondo i dati riportati da Davide Maggio, su Italia 1 Retribution ha ottenuto 1.103.000 spettatori (6,4%), su Rai 3 Lo Stato delle Cose 1.070.000 (7,8%), su La7 La Torre di Babele 898.000 (5,2%) e su Rete 4 Quarta Repubblica 664.000 (5,5%).

Completano il quadro Little Big Italy sul Nove con 616.000 spettatori (3,7%), Formidabile! su Rai 2 con 387.000 (2,5%) e Assassinio sull’Orient Express su Tv8 con 236.000 (1,5%). Il Grande Fratello Vip recupera dunque terreno, anche se resta da capire se la crescita sarà confermata nelle prossime puntate.

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