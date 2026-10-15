Grande Fratello Vip, Piera Meloni raccomandata? La verità sulla presunta parentela con un autore

Un sospetto nato tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip è diventato in poche ore un caso sui social.

Al centro delle polemiche c’è Piera Meloni, accusata da alcuni utenti di aver ottenuto un posto nel reality grazie a una presunta parentela con uno degli autori. A far circolare la voce è stata Valeria Marini, che, parlando con Alex Belli, ha confidato: «Ma lo sai che mi sembra che Piera Meloni sia parente di uno degli autori del Grande Fratello Vip? Ennio». La frase ha acceso le discussioni, coinvolgendo nei commenti anche Endemol e Mediaset. C’è stato persino chi ha interpretato il giudizio favorevole dell’opinionista Selvaggia Lucarelli come un possibile tentativo di agevolare la concorrente, senza presentare prove a sostegno.

La smentita: soltanto un caso di omonimia

A fare chiarezza è stata Fanpage.it, che ha interpellato fonti vicine al programma. La risposta esclude un legame familiare tra Piera Meloni ed Ennio Meloni, autore del Grande Fratello Vip: «È solo un caso di omonimia». Non troverebbero quindi conferma le voci secondo cui la concorrente sarebbe entrata nella Casa grazie all’intervento di un presunto zio. La somiglianza dei cognomi, da sola, non costituisce una prova di parentela. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le regole sulla partecipazione ai casting

La vicenda riporta l’attenzione sulle regole che, in alcune produzioni televisive, escludono dai casting i familiari di chi lavora al programma, soprattutto quando è previsto un premio in denaro. Tra le condizioni riportate nei casting di Endemol e Mediaset compare infatti questa disposizione: «Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Mediaset e alla società Endemol Shine Italy Spa e le persone a loro legate da rapporto di coniugio o parentela fino al terzo grado».