GF Vip, Alex Belli e Marina La Rosa: la “chimica linguistica” accende i sospetti. Attrazione o strategia?

Al Grande Fratello Vip continua a far discutere il rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli. I due concorrenti, inizialmente distanti e poco inclini a sopportarsi, sembrano aver trovato un’intesa sempre più forte, alimentando curiosità e sospetti sia all’interno della Casa sia tra i telespettatori. Entrambi continuano a negare che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, ma la crescente complicità suggerisce ad alcuni coinquilini una storia diversa.

Alex Belli rispolvera la sua teoria dell’amore libero

Per Alex Belli sembra quasi un ritorno al passato, quando conquistava l’attenzione del pubblico con la celebre “chimica artistica” che aveva caratterizzato il suo rapporto con Soleil Sorge e Delia Duran, oggi sua moglie e madre di suo figlio Gabriel.

Stavolta, però, l’attore ha coniato una nuova espressione, la “chimica linguistica”, per descrivere la particolare sintonia con Marina La Rosa. In confessionale ha ribadito la propria concezione dell’amore libero: «Si intende libero di essere sé stessi, non c’è sempre la declinazione in qualcosa di erotico, il mio concetto è poter essere liberi di manifestare». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Rispetto alle precedenti esperienze televisive, Belli appare più spontaneo e vulnerabile, tanto che Cesara Buonamici lo ha simpaticamente definito un «patatone». Il rapporto con Marina La Rosa, che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, lo avrebbe reso più dolce e persino timido.

Flirt autentico o strategia? I dubbi degli ex gieffini

Ma quanto c’è di vero in questo improvviso avvicinamento? Secondo Cristina Plevani e Lorenzo Battistello, che hanno espresso il loro punto di vista a Fanpage.it, potrebbe trattarsi di una strategia studiata per attirare l’attenzione e proseguire il più a lungo possibile nel reality. Di diverso avviso Selvaggia Lucarelli, convinta che tra i due esista una reale attrazione, come dimostrerebbe il loro atteggiamento più morbido quando sono insieme.

Intanto, fuori dalla Casa, Delia Duran assicura di non essere gelosa del rapporto tra il marito e Marina La Rosa. Una tranquillità che potrebbe nascere dalla consapevolezza che si tratti soltanto di un gioco televisivo. Sarà il tempo a chiarire se si tratta di un’amicizia sincera, di un’attrazione inattesa o dell’ennesima soap costruita sotto i riflettori del Grande Fratello Vip.