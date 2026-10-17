GF Vip, guerra social tra Gian Marco e le fan della coppia Piera-Roncaccia: spuntano chat e accuse

La storia d’amore tra Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni è arrivata al capolinea. È stata lei a decidere di interrompere la relazione e lui ha accettato la scelta, escludendo anche un eventuale ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. «Se domani quelli del Grande Fratello venissero da me e mi dicessero: “Entra come concorrente e ti diamo 200mila euro”, non me ne fregherebbe niente. Non mi serve», ha dichiarato a Fanpage.

Intanto, il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia non sembra evolversi come sperato dalle “AlePier”, le fan che sostengono la possibile nascita di una storia tra i due.

Aerei per la coppia e tensioni nel fandom

Nei prossimi giorni alcuni aerei, finanziati dai sostenitori della ship, dovrebbero sorvolare la Casa per incoraggiare il legame tra Piera e Roncaccia. Secondo quanto emerso sui social, un problema nell’organizzazione dei pagamenti avrebbe però acceso una discussione interna al fandom. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Come riportato da Biccy, in una registrazione di una conversazione su X, successivamente condivisa da Gian Marco Ciaccia, una rappresentante del gruppo accusa un altro fan di essere vicino all’ex concorrente e domanda: «Quanto ti ha dato Gianpirlo per non far volare quell’aereo?». Nello stesso audio si sentono anche altre espressioni offensive nei confronti di Ciaccia. Quest’ultimo ha inoltre pubblicato schermate attribuite a una chat Telegram, nelle quali, secondo la sua ricostruzione, alcuni fan sarebbero stati invitati ad attaccarlo sui social.

La replica di Gian Marco Ciaccia è arrivata attraverso Instagram: «Ora social ci divento, anche perché avrei molto altro da pubblicare ma credo che questo basti. Non servono parole, la situazione imbarazzante è evidente. Mi sono mostrato io al pubblico ed è giusto che ci siano opinioni contrastanti. Ma queste non lo sono». Poi l’affondo contro gli autori degli attacchi: «Queste sono cattiverie gratuite di persone vuote e frustrate che non hanno niente da fare nella vita, se non spendere inutili soldi per degli aerei. Vi do un consiglio, i soldi spendeteli in psicologi perché state dimostrando di averne tanto bisogno».