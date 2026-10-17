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GF Vip, Alex Belli sbotta contro gli autori: «Non mi date gli strumenti per creare dinamiche»

GF Vip, Alex Belli sbotta contro gli autori: «Non mi date gli strumenti per creare dinamiche»

Abituato a essere protagonista, l’attore fatica a trovare spazio nella Casa e si ritrova tra fornelli, amicizie e poche emozioni

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Da protagonista assoluto della sesta edizione del Grande Fratello Vip, grazie alla celebre “chimica artistica” con Soleil Sorge e al triangolo con la moglie Delia Duran, a concorrente quasi di secondo piano. Alex Belli sembra vivere con insofferenza il suo ruolo nell’attuale edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo la decima puntata, l’attore si è confidato con Andreas Muller, lamentando la mancanza di occasioni per costruire dinamiche capaci di coinvolgere il pubblico.

“Io te la posso ribaltare questa Casa qui, ma tu mi devi dare gli strumenti per farlo, altrimenti come faccio? Io te la ribalto veramente. Io e te la possiamo ribaltare. Però non fate Paola e Chiara, mi dispiace. Io sono qui a fare il badante di Valeria Marini e poi lo chef di Villa Arzilla. Questo è quello che mi hanno dato in questa stagione. Che devo fare?!”, ha dichiarato Belli, ironizzando sulle attività che lo vedono maggiormente impegnato.

Uno sfogo proseguito in giardino con Giacomo Gallani. “Sono entrato facendo un numero da circo, vestito da domatore di leoni e poi finisce così… che cosa vi invento, il Gioca Jouer? Vi canto i pezzi di Battisti con la chitarra? Mi metto a ballare? Contro chi devo andare? Con chi faccio i dissing?”, si è chiesto l’attore, sottolineando anche l’assenza di intrecci sentimentali: “In questa edizione non ci sarà nemmeno la tenda, non ci saranno amori. Sono qui e il ruolo che mi hanno dato è quello di badante. Io vorrei fare cose, ma non ho materia. Mi dispiace dirlo perché c’era una grandissima aspettativa, ma non c’è ciccia. Non ci sono nemmeno inciuci”.

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Il rapporto più significativo resta quello con Marina La Rosa, anche se la concorrente ha escluso fin dall’inizio qualsiasi possibile “chimica artistica”. Belli ha respinto le accuse di chi giudica poco autentica la loro vicinanza: “Mi contestano per il fatto di essere carino con Marina La Rosa, ma adesso è l’unica persona con cui mi trovo bene. Lei è l’unica con cui posso fare ragionamenti di un certo tipo, di una certa caratura, con cui posso parlare di tutto con un certo linguaggio”.

Per l’attore, già legato a diversi concorrenti, la sfida sarà trovare nuove occasioni per mettersi in gioco senza riproporre le dinamiche del passato.

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