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Giulia Salemi a The Traitors Italia 2: «Si vedrà un lato inedito di me»
Abituata a mostrarsi spontanea e senza filtri, Giulia Salemi ha deciso di cambiare le regole del gioco. A The Traitors Italia 2, l’influencer e conduttrice ha messo alla prova la propria capacità di osservare, nascondere le emozioni e studiare le mosse degli avversari. Un’esperienza che le ha permesso di scoprire una parte di sé finora rimasta in secondo piano e che, a differenza delle precedenti avventure televisive, racconta senza alcun rimpianto.
Una Giulia più strategica e glaciale
Intervistata sul red carpet della première al Teatro Brancaccio di Roma, Giulia Salemi ha raccontato di essere particolarmente soddisfatta della partecipazione al programma, dopo le esperienze a Pechino Express e in due edizioni del Grande Fratello Vip. «Secondo me è andata molto bene perché si vedrà un lato inedito mio, più pensante, stratega e attenta a osservare il comportamento degli altri. A me si legge in faccia tutto, quindi ho cercato di essere quanto più glaciale. Quindi sì, sono stata più stratega. Questa è stata la mia rivincita: mentre tutte le altre esperienze mi hanno lasciato l’amaro in bocca, a questo giro non mi pento di niente, non ho rimpianti né rimorsi ed è la cosa più bella».
«Non sono brava a mentire, ma stavolta mi sono sorpresa»
Per Giulia Salemi la sfida è stata soprattutto personale: mettere da parte le emozioni, osservare gli altri concorrenti e giocare con maggiore lucidità. Nella vita privata, però, sostiene di essere molto diversa da una Traditrice: «Non lo sono mai stata. Sono un’amica leale nella vita e sono sempre stata leale in amore, quindi non amo il tradimento. Sono stata pugnalata alle spalle quando ero più piccola, quindi ho imparato a sviluppare una sorta di corazza: sono attenta a proteggermi, ma non ho il coltello in mano». Nel reality, invece, tutto può cambiare. E sul modo in cui ha affrontato il gioco conclude: «Sono sempre stata pessima a mentire, ma penso di essere stata brava a questo giro. Quindi mi dò da sola una pacca sulla spalla: sono stata abbastanza brava».
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