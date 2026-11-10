Temptation Island, Andrea Petraroli frequenta un'ex tentatrice: la reazione pungente di Iris De Lorenzis

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Nuovo capitolo sentimentale per Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la fine della loro relazione, Andrea avrebbe ripreso a frequentare Sara “Sary” Iurato, la single alla quale si era avvicinato durante il programma. Una notizia che ha riacceso l’attenzione dei fan, soprattutto dopo una pungente storia Instagram pubblicata da Iris.

Dal falò di confronto alla seconda possibilità

La coppia aveva scelto di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova un rapporto già attraversato da difficoltà. Andrea si diceva stanco della relazione, mentre Iris lamentava scarse attenzioni e poca serietà da parte del fidanzato.

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Nel villaggio, Andrea aveva instaurato una particolare complicità con Sara “Sary” Iurato, facendo pensare a un possibile interesse sentimentale. Successivamente, però, aveva cambiato atteggiamento, manifestando il proprio pentimento e chiedendo un falò di confronto anticipato per provare a ricucire il rapporto con Iris.

Nonostante le iniziali esitazioni, Iris aveva deciso di uscire dal programma insieme a lui. Un mese dopo, davanti a Filippo Bisciglia, i due avevano raccontato con entusiasmo la ritrovata serenità. In quell’occasione Andrea aveva anche regalato alla fidanzata il suo primo anello.

La separazione e la nuova frequentazione

La riconciliazione, tuttavia, non è durata. A settembre Iris aveva annunciato di aver lasciato Andrea, spiegando di essere ormai stanca delle dinamiche che caratterizzavano la loro storia.

Oggi Iris si dichiara single, mentre per Andrea si parla di un riavvicinamento a Sary. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, l’ex protagonista del reality avrebbe confermato la frequentazione, precisando però che non si tratterebbe, almeno per ora, di una relazione ufficiale.

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Alla domanda se i due stiano insieme, la sua risposta sarebbe stata: “Stare insieme è un parolone”.

La frecciata social di Iris

A far discutere è stata anche la reazione di Iris De Lorenzis. Poco dopo la diffusione delle indiscrezioni, l’ex concorrente ha condiviso su Instagram una frase dal tono sarcastico: “Certi polli si meritano certe galline”.