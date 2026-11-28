Nuove polemiche attorno a Zeudi Di Palma. L’ex concorrente del Grande Fratello è finita al centro di un acceso dibattito sui social dopo alcune dichiarazioni sulle donne trans e sull’orientamento sessuale. A riportare le parole dell’ex Miss Italia è il portale IsaeChia, secondo cui anche alcuni suoi sostenitori hanno preso le distanze dalle sue affermazioni.

Le dichiarazioni sulle donne trans

Nel corso di una diretta, l’ex gieffina ha parlato delle proprie preferenze sentimentali, utilizzando espressioni che hanno suscitato diverse critiche.

«Io sono innamorata della femminilità, quindi non starei mai con una trans, perché è qualcosa che non mi interessa in tal senso, anche se mi affascina», ha dichiarato. Ha poi aggiunto: «Le donne trans sono stupende e mi affascinano perché è come se fossero delle donne è quello il punto, non so se mi comprende. È un ragionamento logico quello che sto dicendo».

A suscitare le contestazioni è stata soprattutto la formulazione utilizzata per parlare dell’identità delle donne trans, distinta dalla questione delle preferenze sentimentali personali.

Lo sfogo sulle donne che fingerebbero di essere lesbiche

Durante la stessa live, Zeudi Di Palma ha affrontato anche il tema di chi, a suo giudizio, alluderebbe a un interesse per altre donne sui social soltanto per ottenere visibilità.

«È palese a volte ed è orrendo e lo fanno tante ragazze solo per prendere qualche like ed è orrendo perché non sanno quanto si soffra per esternare la propria sessualità», ha affermato l’ex concorrente del reality.

La giovane ha quindi richiamato le difficoltà legate al coming out: «La rabbia arriva quando si è realmente lesbiche perché non hanno vissuto quella sofferenza iniziale prima del coming out».

Le esternazioni hanno alimentato il confronto sui social, coinvolgendo anche una parte del pubblico che fino a oggi aveva sostenuto l’ex gieffina.