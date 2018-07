A cura della Redazione

È partito stamattina il ritiro precampionato dell’U.S. Savoia 1908: calciatori e staff tecnico si sono ritrovati alle 9.30 nell’impianto del ‘Giraud’ di Torre Annunziata per dare il via alla preparazione estiva. Dopo le misurazioni di peso ed altezza effettuate dal mister in seconda Giosuè Squillante e dal preparatore atletico Marco Galluccio, è stato il direttore sportivo Marco Mignano a dare il benvenuto alla nuova rosa biancoscudata negli spogliatoi.

«È con orgoglio che oggi iniziamo la nostra avventura a Torre Annunziata, una piazza blasonata che non ha bisogno di presentazioni - ha detto il diesse -. Con mister Squillante e la dirigenza abbiamo allestito una rosa che penso possa far bene quest’anno, scegliendo prima gli uomini e poi i giocatori. Ciò che voglio è che ogni nostro calciatore dia il massimo per questa maglia, che rispetti società, staff tecnico e compagni, che sia orgoglioso di rappresentare questa città, che faccia innamorare i tifosi di questa squadra. I risultati arrivano quando il gruppo è compatto».

La parola è, poi, passata all’allenatore Luigi Squillante, che ha rimarcato la richiesta sull’impegno massimo da mostrare in partita ed allenamenti. «Vi chiedo rispetto ed impegno per la società e per la piazza - è stato il monito lanciato ai suoi calciatori -. Vogliamo giocatori motivati, un gruppo compatto dove ognuno lavora per il bene di tutti. Sappiamo ciò che abbiamo fatto l’anno scorso, il passato è certo, ora tocca a noi confermare quanto di buono abbiamo fatto. Partiamo da dove siamo, usiamo ciò che abbiamo e facciamo ciò che possiamo, affinché si possano dare grosse soddisfazioni a questa piazza, che come blasone e passione non è seconda a nessuna. Come mi piace ricordare ‘Homo faber fortunae suae’, che possiamo tradurre nel nostro caso con ‘Il calciatore è l’artigiano della propria sorte’, cioè crea, costruisce la sua fortuna. Facciamo in modo che questi tifosi appassionati si appassionino a noi e ci sostengano nella nuova avventura».

E proprio con l’applauso e l’incoraggiamento dei tifosi presenti al ‘Giraud’, la squadra si è spostata sul campo cominciando il vero e proprio lavoro. Lavoro che continuerà (almeno fino al 13 agosto) tutte le mattine, sempre nello stadio comunale.

LISTA CALCIATORI CONVOCATI PER IL RITIRO

PORTIERI: Buono (‘00), Riccio (‘00), Savini (‘99)

DIFENSORI: Cacace, Guastamacchia, Poziello, Rossi, Esposito (‘99), Marino (‘99), Nives (‘00), Stellato (’00)

CENTROCAMPISTI: Alvino, Costantino, Gatto, Liccardo

ATTACCANTI: Del Sorbo, Felici, Pisani, Tedesco, Del Prete (’00), Rekik (’98)

(foto profilo FB Us Savoia 1908 official)

