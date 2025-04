A cura della Redazione

La 32esima giornata di Campionato di serie D Girone G vede tre sfide di particolare importanza per la qualificazione ai play off.

Il Savoia (53 punti, sesto posto) se la vedrà in trasferta con la Sarnese (59 punti, terzo posto); la Paganese (55 punti, quinto posto) giocherà in casa dell’Ilvamaddalena (quart’ultimo posto con 35 punti); il Cassino (56 punti, quarto posto) giocherà in casa della Flegrea Puteolana (46 punti, ottavo posto).

Il compito più arduo spetta indubbiamente al Savoia, sia perché la Sarnese lo precede in classifica, sia perché è la squadra che deve recuperare punti rispetto alle avversarie per la qualificazione ai play off, a due giornate dalla fine.

Ma nel calcio tutto è possibile, ed i tifosi sperano fino all'ultimo nel passo falso di una delle avversarie che precedono in classifica il Savoia.

Ecco perché il dott. Nazario Matachione, presidente della Casa Reale Holding SpA, lancia un messaggio ai tifosi per spronarli a stare vicini alla squadra nella difficilissima trasferta di domenica prossima, 27 aprile, a Sarno.

Il messaggio di Nazario Matachione

“Domenica è una partita importante, vincere significherebbe dare un senso ai tanti sacrifici fatti quest’anno. Non abbiamo dovuto solo combattere sui campi da gioco, ma anche altrove, con i fuoriusciti che hanno cercato in tutti i modi di cancellarci. Abbiamo dovuto difenderci da chi ci ha portato in tribunale per farsi mantenere o da chi si sta facendo le vacanze a Pompei sulle spalle della società.

Ma la dignità umana, la lealtà, dove sono finite? Comprendo che sono doti di pochi uomini. Ma noi siamo andati avanti spediti: senza mai fermarci e senza mai scoraggiarci. Di solito ognuno pensa di vincere per se stesso, ma in questo momento io ci tengo alla vittoria soprattutto per la città, per regalare una gioia ai tifosi e a tutta Torre Annunziata. Le mie emozioni passano in secondo piano.

Al di là del risultato andremo avanti ugualmente con il nostro progetto e i nostri programmi, vogliamo vincere esclusivamente per Torre Annunziata, che viene deturpata da tanti anni, in tutti i sensi. Vorrei tanto che si vincesse per loro, per tutti quelli che ci hanno seguito nel bene o nel male, anche per quelli che ci hanno criticato e attaccato, perché anche loro sono solo delle povere vittime di decenni di sconfitte e tradimenti e pertanto non credono più a nulla perché sono incattiviti dalle ripetute delusioni e si lasciano travolgere dalle frustrazioni.

Solo Dio sa i sacrifici che stiamo facendo noi di Casa Reale Holding, amiamo troppo questa città, senza condizioni e senza alcun interesse. Il nostro unico obiettivo è dare una nuova era vincente ad una città che merita un vero riscatto, non solo sportivo ma anche sociale. Avanti tutta... Avanti Torre Annunziata… Avanti Savoia!”.