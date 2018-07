A cura della Redazione

Il Napoli ha battuto per 2-0 il Chievo, in un'amichevole giocata a Trento. I gol che hanno deciso il confronto sono stati segnato da Verdi, al 10' del primo tempo, su assist di Insigne (uscito al 31’ del primo tempo per infortunio), e dal difensore Tonelli, al 41' della ripresa.

Intanto continua il mercato del Napoli per aggiudicarsi un terzino destro, in alternativa ad Hisay. "Ho chiesto Darmian in prestito con diritto di riscatto ma nella lista dei terzini c'è anche Henrichs del Bayer Monaco". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel suo collegamento quotidiano su Radio Kiss Kiss dal ritiro trentino di Dimaro. Il patron azzurro ha lasciato la porta aperta alla trattativa con il colombiano Arias del Psv: "Siamo in fieri, quindi è tutto da vedere". Sul capitolo portieri, De Laurentiis ha confermato l'interesse per il messicano Ochoa e non ha smentito una presunta trattativa per il brasiliano Gabriel del Milan: "Ochoa mi intriga - ha detto - Gabriel potrebbe essere intuizione di Giuntoli". Sulle cessioni, De Laurentiis ha confermato che "Tonelli va alla Sampdoria e Grassi è a metà strada tra la Spagna e la Spal".