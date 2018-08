A cura della Redazione

Buona la prima per Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Gli azzurri superano 2-1 la Lazio all'Olimpico, vittoria in rimonta grazie alle reti di Milik e Insigne (una perla la giocata del fuoriclasse di Frattamaggiore) che rispondono al vantaggio iniziale siglato da Immobile. Nel gol anche quello del centravanti di Torre Annunziata, che con una giocata d'alta scuola fa fuori ben tre difensori azzurri (mal posizionati in questa occasione) e batte Kernezis.

Il Napoli così replica alla Juve, che vince anche in questo caso dopo essere passata in svantaggio contro il Chievo. Esordio in chiaroscuro per Cristiano Ronaldo che non ha inciso sul match. A Verona finisce 3-2 per i bianconeri, con il gol decisivo di Bernardeschi nel finale.

Debutto anche su DAZN, la nuova piattaforma di contenuti on line del gruppo Perform. Qualche intoppo sulla trasmissione via internet, con il match andato "in differita" a causa di problemi alla rete internet e tante lamentele dei tifosi, "avvertiti" con le notifiche del risultato prima delle azioni effettiva che hanno portato ai gol.