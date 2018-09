A cura della Redazione

Napoli sconfitto a Torino dalla Juve. Il risultato di 3-1 premia i bianconeri nonostante la partenza degli azzurri sia stata straordinaria.

Palo di Zielinski e poi la rete di Mertens. Dopo i primi 20 minuti, però, i partenopei cedono il passo alla corazzata juventina. Il gol di Mandzukic riequilibra il match, approfittando di un errore marchino in copertura di Hysaj. Si va all'intervallo sull'1-1.

Nella ripresa è ancora Mandzukic a portare in vantaggio i suoi. Il Napoli prova a rispondere ma a complicare le cose ci pensa Mario Rui (pessima la sua prestazione insieme a quella dell'altro esterno di difesa Hysaj), che si fa espellere per doppia ammonizione. Eppure Callejon avrebbe potuto rimettere in parità la gara, sciupando una ghiottissima occasione.

La Juve chiude i conti con Bonucci, che raccoglie un assist di Ronaldo su angolo.

Per Ancelotti è la seconda sconfitta in campionato, ed ancora con 3 gol subiti.

Non bastano i titolarissimi di sarriana memoria a stanare i bianconeri. Così diventa difficile tener testa alla Vecchia Signora.