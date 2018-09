A cura della Redazione

Cacace regala la prima vittoria in D al Savoia.

La rete al 16' del primo tempo, realizzata di testa su corner di Liccardo, consente ai bianchi di Torre Annunziata di superare in trasferta il Pomigliano, nel primo derby stagionale.

La partita si è messa subito in discesa per il Savoia e si pensava di fare del Pomigliano un sol noccone. Invece il risultato non è cambiato fino alla fine, anche se i bianchi hanno avuto numerose occasioni per raddoppiare. L'importante, tuttavia, è stato conseguire i primi tre punti, in attesa del transfert dell'attaccante Federico Ortiz. Oltre 500 tifosi hanno seguito la squadra in trasferta a Mugnano.

Domenica altro derby con il Sorrento al Giraud.