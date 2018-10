A cura della Redazione

Si avvicina il giorno di Savoia–Sorrento, primo derby casalingo di campionato (domenica 7 ottobre ore 15 stadio Giraud di Torre Annunziata), e mentre la squadra prosegue la sua preparazione agli ordini dell'allenatore Luigi Squillante, il presidente onorario Alfonso Mazzamauro fa un invito ai propri tifosi.

«Riempiamo il ‘Giraud’, per dare la giusta carica ai nostri giocatori in campo - dice il patron -. Soprattutto perché, come promesso ai tifosi da me e dal presidente Annunziata nel post partita col Francavilla, abbiamo abbassato il prezzo dei biglietti per assistere alla gara col Sorrento (10 euro la Tribuna - ridotti donne e under 15, 7 euro -, 5 euro la Curva, gratis i bambini fino a 10 anni - ndr). È una decisione presa in via del tutto eccezionale per questa partita, che non applicheremo alle prossime, anche per rispetto ai nostri abbonati che hanno creduto in noi già ad agosto, quasi a scatola chiusa».

Mazzamauro annuncia poi che sta per chiudersi proprio la campagna tessere. «C’è tempo fino a domenica prima della partita. Avremo così modo di conoscere il numero di maglie celebrative da donare ai nostri abbonati. So che le stanno aspettando con impazienza. Nei prossimi giorni daremo più informazioni in merito».

