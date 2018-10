A cura della Redazione

Dopo la bella prestazione fornita mercolledì scorso dal Napoli contro il Liverpool in Champions Leaugue, con la vittoria degli azzurri per 1 a 0 sui red e il primo posto nel girone, i partenopei affronteranno oggi al San Paolo il Sassuolo di De Zerbi.

QUI NAPOLI - Per gli azzurri c'è da ovviare alla squalifica di Mario Rui. Per l'occasione scalda i motori Malcuit per rimpiazzare il portoghese nell'11 di partenza. Ritorna Hysaj da primo minuto dopo aver rifiatato in Champions, mentre si affaccia l'ipotesi di un turno di riposo per Albiol, Hamsik e Callejon. Al centro della retroguardia spazio a Maksimovic, a centrocampo occasione in arrivo per Diawara e Verdi. Davanti serrato il ballottaggio Mertens-Milk per affiancare Insigne. Indisponibili Meret, Chiriches, Ghoulam e Younes.

QUI SASSUOLO - Duncan che non è partito con la squadra per lNapoli a causa di un infortunio, potrebbe essere rimpiazzato da Sensi nel centrocampo a tre; in alternativa, mister De Zerbi potrebbe aggiungere un difensore (Magnani) nell'11 titolare con il passaggio al 3-4-3. In regia duello Locatelli-Magnanelli. Davanti Boateng e Berardi certi del posto, poi in pole Di Francesco sulla concorrenza di Babacar e Boga.

L'incontro si svolgerà al San Paolo alle ore 18,00.